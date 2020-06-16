https://ria.ru/20200616/1573001521.html
Прокуратура добилась выплаты медикам миллиарда рублей
Силами прокуроров удалось добиться выплаты медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей в связи с коронавирусом, сообщил первый замгенпрокурора Александр... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:05
2020-06-16T14:06
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
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2
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф