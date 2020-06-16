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Прокуратура добилась выплаты медикам миллиарда рублей
Силами прокуроров удалось добиться выплаты медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей в связи с коронавирусом, сообщил первый замгенпрокурора Александр... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф

Прокуратура добилась выплаты медикам миллиарда рублей

14:05 16.06.2020 (обновлено: 14:06 16.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Силами прокуроров удалось добиться выплаты медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей в связи с коронавирусом, сообщил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
"Все наши меры направлены на то, чтобы врачи, рискующие своей жизнью и здоровьем, которые борются за здоровье наших граждан, получали то, что им положено по закону. Силами прокуроров возмещено, выплачено медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей положенных выплат. Мы каждодневно занимаемся этой работой", - сказал Буксман на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.
Заседание Совета Федерации РФ
Вчера, 12:13
СФ просит генпрокуратуру следить за ситуацией с выплатами медикам
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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