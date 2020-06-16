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СМИ: в Дижоне полицейский спецназ участвовал в подавлении беспорядков
Подразделения спецназа Франции по борьбе с терроризмом (Raid) участвовали в подавлении беспорядков во французском городе Дижон в понедельник, сообщает телеканал РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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кристоф кастанер, министерство внутренних дел франции, франция, в мире

СМИ: в Дижоне полицейский спецназ участвовал в подавлении беспорядков

14:01 16.06.2020 (обновлено: 14:03 16.06.2020)
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© AFP 2020 / Philippe DesmazesПоследствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне
Последствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне
© AFP 2020 / Philippe Desmazes
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения спецназа Франции по борьбе с терроризмом (Raid) участвовали в подавлении беспорядков во французском городе Дижон в понедельник, сообщает телеканал BFMTV.
В понедельник около 16:00 (17:00 мск) десятки людей, вооруженных арматурой и огнестрельным оружием, собрались в районе города Гресий. Они стреляли в воздух и повредили несколько камер видеонаблюдения, поджигали мусорные контейнеры и урны. Участники беспорядков закидали камнями машину телеканал France 3.
Около 20:30 были задействованы около 60 жандармов, 40 сотрудников полицейского спецназа (CRS), представители бригад по борьбе с преступностью и подразделений Raid. В тот момент около 100 человек участвовали в беспорядках. Полицейская операция закончилась в районе 22:00, четыре человека были задержаны.
Последствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне
13:27
Госсекретарь при МВД Франции прибыл в Дижон, где произошли беспорядки
Источники сообщили каналу, что беспорядки в понедельник произошли из-за того, что некоторые жители хотели защитить свою территорию от нападений чеченцев. По данным префектуры, задержаны были не представители чеченской диаспоры.
Места, где проходили столкновения, сейчас находятся под постоянным наблюдением.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в понедельник в разговоре с мэром Дижона заявил, что направляет в город полтора мобильных подразделения силовиков для восстановления порядка. Помимо этого министр также переговорил с главой местной полиции, которого попросил лично руководить операциями по наведению общественного порядка.
Полицейские в Дижоне
Вчера, 10:24
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Ситуация в Дижоне накалилась в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно свидетельствам очевидцев и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.
Сообщалось, что речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном, магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды.
Несмотря на усиленное присутствие силовиков, обстановка оставалась напряженной и в понедельник. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
Автомобиль полиции
18 мая, 10:43
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