Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Южнокорейские военные опубликовали видео уничтожения межкорейского узла связи на территории Кэсонского промышленного комплекса в КНДР.
На кадрах запечатлен момент взрыва и обрушения здания.
Подрыв, по сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, стал ответом на "народный гнев".
Открыть совместный офис связи лидеры КНДР и Южной Кореи договорились на саммите в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года.
Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.
Несколько дней назад первый заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера государства Ким Ё Чжон заявила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга".
Генштаб Корейской народной армии сегодня сообщил о проработке планов по введению северокорейских войск в демилитаризованные зоны. Кэсон, расположенный менее чем в 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий.
11:29Сказано в эфиреЭксперт оценил новый уровень обострения между КНДР и Южной КореейВ КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.