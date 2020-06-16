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Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео
Южнокорейские военные опубликовали видео уничтожения межкорейского узла связи на территории Кэсонского промышленного комплекса в КНДР. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:50
ким ё чжон
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в мире
промышленный регион кэсон
южная корея
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кэсон (город)
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Видео взрыва в Кэсоне
КНДР взорвала в Кэсоне межкорейский офис связи, полагает военный источник агентства Рёнхап UPD Пхеньян угрожал закрыть этот офис, если живущие в Южной Корее перебежчики не прекратят забрасывать Север пропагандистскими листовками.
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ким ё чжон, сеул, в мире, промышленный регион кэсон, южная корея, кндр, кэсон (город)

Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео

13:57 16.06.2020 (обновлено: 14:50 16.06.2020)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Южнокорейские военные опубликовали видео уничтожения межкорейского узла связи на территории Кэсонского промышленного комплекса в КНДР.
На кадрах запечатлен момент взрыва и обрушения здания.
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Подрыв, по сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, стал ответом на "народный гнев".
Открыть совместный офис связи лидеры КНДР и Южной Кореи договорились на саммите в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года.
Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.
Несколько дней назад первый заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера государства Ким Ё Чжон заявила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга".
Генштаб Корейской народной армии сегодня сообщил о проработке планов по введению северокорейских войск в демилитаризованные зоны. Кэсон, расположенный менее чем в 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий.
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Эксперт оценил новый уровень обострения между КНДР и Южной КореейВ КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.
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