Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео

Эксперт оценил новый уровень обострения между КНДР и Южной Кореей В КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.