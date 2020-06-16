https://ria.ru/20200616/1573000032.html
В Минобороны рассказали о подготовке парада Победы в Москве
Подготовка главного парада Победы в Москве ведется в плановом порядке, меры безопасности соблюдаются, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:47
2020-06-16T13:53
75 лет великой победы
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572935369_0:174:3332:2048_1400x0_80_0_0_6b0e014d37e7457fe198dc6d92497ba2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество