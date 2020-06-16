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75 лет Великой Победы
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В Минобороны рассказали о подготовке парада Победы в Москве
Подготовка главного парада Победы в Москве ведется в плановом порядке, меры безопасности соблюдаются, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:53
75 лет великой победы
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество

В Минобороны рассказали о подготовке парада Победы в Москве

13:47 16.06.2020 (обновлено: 13:53 16.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоенная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подготовка главного парада Победы в Москве ведется в плановом порядке, меры безопасности соблюдаются, сообщает Минобороны РФ.
"Подготовка главного парада в Москве ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - говорится в сообщении.
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75 лет Великой ПобедыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваОбщество
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