В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными заболеваниями

Назад в будущее без вируса. Как мы будем жить через год?

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что масочный режим в столице может сохраниться до зимы. Градоначальник подчеркнул, что возврат к прежней "нормальной" жизни случится не менее, чем через год.