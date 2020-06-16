В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными заболеваниями

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сенаторы при обсуждении с правительством общенационального плана по восстановлению экономики предложили создать в РФ программу по борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщила журналистам во вторник по итогам совещания вице-спикер СФ Галина Карелова.
"Необходима модернизация инфекционной службы. Мы увидели, что внимание к инфекционным отделениям, больницам за последнее время снизилось, потому что уже считали, что победили это зло в прошлом веке", - сказала Карелова.
По ее словам, жизнь преподносит "сюрпризы", и очень многое в условиях пандемии коронавируса нужно было разворачивать на ходу, строить инфекционные больницы.
Кроме того, сенаторы провели мониторинг детских инфекционных больниц. "Мы видим, что более половины из них нуждаются либо в реконструкции, либо в новом строительстве", - сказала Карелова.
Поэтому, по ее словам, "должна появиться специальная федеральная программа - "Борьба с инфекционными заболеваниями".
По мнению сенатора, эта программа может реализовываться в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она должна включать в себя как обеспечение стационарного лечения, так и подготовку кадров, обеспечение необходимыми препаратами.
"Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил согласие с этими предложениями, будет докладывать председателю правительства", - сказала законодатель.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.