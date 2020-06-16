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В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными заболеваниями
Сенаторы при обсуждении с правительством общенационального плана по восстановлению экономики предложили создать в РФ программу по борьбе с инфекционными... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:48
галина карелова
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353
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галина карелова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, совет федерации рф, андрей белоусов, политика

В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными заболеваниями

13:44 16.06.2020 (обновлено: 15:48 16.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сенаторы при обсуждении с правительством общенационального плана по восстановлению экономики предложили создать в РФ программу по борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщила журналистам во вторник по итогам совещания вице-спикер СФ Галина Карелова.
"Необходима модернизация инфекционной службы. Мы увидели, что внимание к инфекционным отделениям, больницам за последнее время снизилось, потому что уже считали, что победили это зло в прошлом веке", - сказала Карелова.
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По ее словам, жизнь преподносит "сюрпризы", и очень многое в условиях пандемии коронавируса нужно было разворачивать на ходу, строить инфекционные больницы.
Кроме того, сенаторы провели мониторинг детских инфекционных больниц. "Мы видим, что более половины из них нуждаются либо в реконструкции, либо в новом строительстве", - сказала Карелова.
Поэтому, по ее словам, "должна появиться специальная федеральная программа - "Борьба с инфекционными заболеваниями".
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По мнению сенатора, эта программа может реализовываться в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она должна включать в себя как обеспечение стационарного лечения, так и подготовку кадров, обеспечение необходимыми препаратами.
"Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил согласие с этими предложениями, будет докладывать председателю правительства", - сказала законодатель.
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