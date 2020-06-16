Столтенберг оценил ситуацию в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. НАТО на разных уровнях продолжает обсуждать и отслеживать ситуацию в Ливии , которая виляет на безопасность южных союзников альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

"Ситуация в Ливии остается сложной и опасной, в НАТО глубоко озабочены по поводу сообщений о массовых захоронениях", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции на уровне министров обороны.

По его словам, события в Ливии еще раз подчеркивают необходимость "мирного и основанного на политических переговорах решения".

Он добавил, что беспокойство НАТО вызывает и "присутствие России в регионе Восточного Средиземноморья". "НАТО также обеспокоена увеличивающимся присутствием России в регионе Восточного Средиземноморья, в Сирии , также в Ливии. Мы должны тщательно отслеживать эту ситуации. Мы проводим дискуссии по Ливии и в НАТО в различных форматах, так как это влияет на безопасность наших южных союзников, а также на безопасность всей НАТО", - сказал Столтенберг.

Москва не раз заявляла, что военного решения кризиса в Ливии нет, и подчеркивала, что не направляла в страну своих военных.

Генсек НАТО добавил, что ливийская тема не включена в повестку дня видеоконференции министров, однако будет поднята рядом членов альянса.

Встреча Североатлантического совета (NAC) на уровне министров обороны пройдет 17-18 июня в режиме защищенной телеконференции.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи , правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром , который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.