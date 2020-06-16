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Столтенберг оценил ситуацию в Ливии
НАТО на разных уровнях продолжает обсуждать и отслеживать ситуацию в Ливии, которая виляет на безопасность южных союзников альянса, заявил генеральный секретарь РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:43
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
нато
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муаммар каддафи
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йенс столтенберг
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РИА Новости
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, нато, евросоюз, муаммар каддафи, сирия, оон, йенс столтенберг, сша, берлин (город), в мире

Столтенберг оценил ситуацию в Ливии

13:43 16.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. НАТО на разных уровнях продолжает обсуждать и отслеживать ситуацию в Ливии, которая виляет на безопасность южных союзников альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Ситуация в Ливии остается сложной и опасной, в НАТО глубоко озабочены по поводу сообщений о массовых захоронениях", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции на уровне министров обороны.
По его словам, события в Ливии еще раз подчеркивают необходимость "мирного и основанного на политических переговорах решения".
Он добавил, что беспокойство НАТО вызывает и "присутствие России в регионе Восточного Средиземноморья". "НАТО также обеспокоена увеличивающимся присутствием России в регионе Восточного Средиземноморья, в Сирии, также в Ливии. Мы должны тщательно отслеживать эту ситуации. Мы проводим дискуссии по Ливии и в НАТО в различных форматах, так как это влияет на безопасность наших южных союзников, а также на безопасность всей НАТО", - сказал Столтенберг.
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Москва не раз заявляла, что военного решения кризиса в Ливии нет, и подчеркивала, что не направляла в страну своих военных.
Генсек НАТО добавил, что ливийская тема не включена в повестку дня видеоконференции министров, однако будет поднята рядом членов альянса.
Встреча Североатлантического совета (NAC) на уровне министров обороны пройдет 17-18 июня в режиме защищенной телеконференции.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарНАТОЕвросоюзМуаммар КаддафиСирияООНЙенс СтолтенбергСШАБерлин (город)В мире
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