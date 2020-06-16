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Эксперты рассказали, как сейчас выглядит туризм в Венеции
Из-за коронавируса популярная у туристов Венеция долгое время была необычно безлюдна, но сейчас гости медленно возвращаются в город, сообщает Deutsche Welle. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:42
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353
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туризм, новости - туризм, италия, венеция

Эксперты рассказали, как сейчас выглядит туризм в Венеции

13:42 16.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТуристы катаются в гондоле по каналам Венеции
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Из-за коронавируса популярная у туристов Венеция долгое время была необычно безлюдна, но сейчас гости медленно возвращаются в город, сообщает Deutsche Welle.
Некоторые венецианцы приветствуют путешественников, в то время как другие не боятся ничего, кроме возвращения "грохочущих чемоданов".
Согласно официальной статистике, в прошлом году здесь ночевали 12,5 миллиона человек. Кроме того, по оценкам экспертов, от 15 до 16 миллионов — совершили однодневную поездку в город.
Это слишком много, говорит Джейн да Мосто, ученый-эколог и эксперт по устойчивому развитию. Она выступает против круизных судов и массового туризма в целом, который, по ее мнению, разрушает Венецию. В частности, она сетует, что очень немногие местные уроженцы хотят — или могут — жить в самом городе. Арендодатели считают гораздо более выгодным сдавать свою недвижимость путешественникам, чем семье с обычным доходом. Население Венеции в настоящее время составляет чуть более 51 тысячи человек.
Да Мосто призывает местные власти создать стимулы для того, чтобы венецианцы могли найти работу в других секторах, помимо туризма. "Мои четверо детей любят этот город, и важно, чтобы у них тут было будущее", — говорит она.
Отельер Николо Бортолато хотел бы видеть у себя людей, которые посещают Венецию, потому что интересуются самим местом и хотят погрузиться в его тысячелетнюю историю, а также способны потратить несколько больше, чем обычные туристы.
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Многие говорят даже об ограничении числа гостей. Но Паола Мар, городской чиновник, отвечающий за туризм, уточняет, что непонятно, как это может быть реализовано. Установление налога за въезд в город, которое планировали ввести с июля, отложено из-за коронавируса.
На данный момент, по словам местного гондольера, многие из его 400 коллег все еще не работают, и он надеется, что посетители вернутся в ближайшее время. Хоссейн Исмаил, управляющий кафе на площади Святого Марка, согласен с ним. Его заведение пустует большую часть дня. Правда, две туристки из Германии уже жалуются что, вапоретти, венецианские водные автобусы снова переполнены.
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