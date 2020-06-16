Эксперты рассказали, как сейчас выглядит туризм в Венеции

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Из-за коронавируса популярная у туристов Венеция долгое время была необычно безлюдна, но сейчас гости медленно возвращаются в город, Из-за коронавируса популярная у туристов Венеция долгое время была необычно безлюдна, но сейчас гости медленно возвращаются в город, сообщает Deutsche Welle.

Некоторые венецианцы приветствуют путешественников, в то время как другие не боятся ничего, кроме возвращения "грохочущих чемоданов".

Согласно официальной статистике, в прошлом году здесь ночевали 12,5 миллиона человек. Кроме того, по оценкам экспертов, от 15 до 16 миллионов — совершили однодневную поездку в город.

Это слишком много, говорит Джейн да Мосто, ученый-эколог и эксперт по устойчивому развитию. Она выступает против круизных судов и массового туризма в целом, который, по ее мнению, разрушает Венецию. В частности, она сетует, что очень немногие местные уроженцы хотят — или могут — жить в самом городе. Арендодатели считают гораздо более выгодным сдавать свою недвижимость путешественникам, чем семье с обычным доходом. Население Венеции в настоящее время составляет чуть более 51 тысячи человек.

Да Мосто призывает местные власти создать стимулы для того, чтобы венецианцы могли найти работу в других секторах, помимо туризма. "Мои четверо детей любят этот город, и важно, чтобы у них тут было будущее", — говорит она.

Отельер Николо Бортолато хотел бы видеть у себя людей, которые посещают Венецию, потому что интересуются самим местом и хотят погрузиться в его тысячелетнюю историю, а также способны потратить несколько больше, чем обычные туристы.

Многие говорят даже об ограничении числа гостей. Но Паола Мар, городской чиновник, отвечающий за туризм, уточняет, что непонятно, как это может быть реализовано. Установление налога за въезд в город, которое планировали ввести с июля, отложено из-за коронавируса.