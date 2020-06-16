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Госсекретарь при МВД Франции прибыл в Дижон, где произошли беспорядки
Государственный секретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес во вторник утром прибыл в Дижон, где несколько дней происходили беспорядки с участием РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:20
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марин ле пен
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министерство внутренних дел франции, марин ле пен, франция, в мире

Госсекретарь при МВД Франции прибыл в Дижон, где произошли беспорядки

13:27 16.06.2020 (обновлено: 14:20 16.06.2020)
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© AFP 2020 / Philippe DesmazesПоследствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне
Последствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне
© AFP 2020 / Philippe Desmazes
ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Государственный секретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес во вторник утром прибыл в Дижон, где несколько дней происходили беспорядки с участием выходцев из Чечни.
Как отмечает телеканал BFMTV, он приехал, чтобы поддержать сотрудников правоохранительных органов. Затем госсекретарь должен направиться в квартал Дижон, где произошли беспорядки, и оказать поддержку местным жителям.
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Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен намерена прибыть в Дижон во вторник вечером и провести там пресс-конференцию, отмечает телеканал.
В понедельник МВД Франции сообщило о начале расследования, которое должно установить обстоятельства, спровоцировавшие беспорядки.
Ситуация в Дижоне накалилась в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно свидетельствам очевидцев и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.
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Сообщалось, что речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном, магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды.
Несмотря на усиленное присутствие силовиков, обстановка оставалась напряженной и в понедельник. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
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Министерство внутренних дел ФранцииМарин Ле ПенФранцияВ мире
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