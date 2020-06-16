https://ria.ru/20200616/1572998385.html
Госсекретарь при МВД Франции прибыл в Дижон, где произошли беспорядки
Государственный секретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес во вторник утром прибыл в Дижон, где несколько дней происходили беспорядки с участием РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:27
2020-06-16T14:20
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марин ле пен
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел франции, марин ле пен, франция, в мире
ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости.
Государственный секретарь при министре внутренних дел Франции
Лоран Нуньес во вторник утром прибыл в Дижон, где несколько дней происходили беспорядки с участием выходцев из Чечни.
Как отмечает телеканал BFMTV
, он приехал, чтобы поддержать сотрудников правоохранительных органов. Затем госсекретарь должен направиться в квартал Дижон, где произошли беспорядки, и оказать поддержку местным жителям.
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
намерена прибыть в Дижон во вторник вечером и провести там пресс-конференцию, отмечает телеканал.
В понедельник МВД Франции
сообщило о начале расследования, которое должно установить обстоятельства, спровоцировавшие беспорядки.
Ситуация в Дижоне накалилась в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно свидетельствам очевидцев и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.
Сообщалось, что речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном, магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды.
Несмотря на усиленное присутствие силовиков, обстановка оставалась напряженной и в понедельник. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.