Госсекретарь при МВД Франции прибыл в Дижон, где произошли беспорядки

Последствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне

ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Государственный секретарь при министре внутренних дел Государственный секретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес во вторник утром прибыл в Дижон, где несколько дней происходили беспорядки с участием выходцев из Чечни.

Как отмечает телеканал BFMTV , он приехал, чтобы поддержать сотрудников правоохранительных органов. Затем госсекретарь должен направиться в квартал Дижон, где произошли беспорядки, и оказать поддержку местным жителям.

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен намерена прибыть в Дижон во вторник вечером и провести там пресс-конференцию, отмечает телеканал.

В понедельник МВД Франции сообщило о начале расследования, которое должно установить обстоятельства, спровоцировавшие беспорядки.

Ситуация в Дижоне накалилась в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно свидетельствам очевидцев и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.

Сообщалось, что речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном, магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды.