Сеул сожалеет о взрыве офиса связи в Кэсоне

СЕУЛ, 16 июн – РИА Новости. Администрация президента Администрация президента Южной Кореи заявила по итогам заседания Совета национальной безопасности страны (СНБ), что правительство глубоко сожалеет по поводу взрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне, и возлагает всю ответственность за данную ситуацию и ее последствия на КНДР

Северной Корее. Заседание СНБ состоялось в четверг под председательством начальника Управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёна. Члены СНБ обсудили ситуацию с КНДР и уничтожение во вторник межкорейского координационного бюро в совместном промышленном комплексе Кэсон

"Правительство выражает крайнее сожаление по поводу одностороннего взрыва северокорейской стороной здания построенного в соответствии с Пханмучжомской декларацией 2018 года совместного межкорейского офиса связи. Это действие свело на нет все ожидания касательно развития межкорейских отношений и установления мира на Корейском полуострове. Наше правительство проясняет, что вся ответственность за все, что произойдет после этого, лежит на Северной Корее. Мы строго предупреждаем, если северокорейская сторона предпримет меры, еще более ухудшающие ситуацию, за этим последует сильная реакция", - заявил первый заместитель начальника Управления национальной безопасности Ким Ю Гын.

Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.

Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в соответствии с договорённостями лидеров двух стран по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Таким образом, его работа продлилась всего 19 месяцев. Офис располагался в четырёхэтажном здании, построенном ещё в 2007 году. До прекращения работы Кэсонского промышленного комплекса в 2016 году здание использовалось Координационным бюро межкорейских обменов и сотрудничества.

13 июня в очередном заявлении первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон сообщила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга". При этом право реализации "следующего шага в отношении врага" она пообещала передать Генеральному штабу Корейской народной армии (КНА).