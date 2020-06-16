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Сеул сожалеет о взрыве офиса связи в Кэсоне
Администрация президента Южной Кореи заявила по итогам заседания Совета национальной безопасности страны (СНБ), что правительство глубоко сожалеет по поводу... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:25
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РИА Новости
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северная корея, корейский полуостров, южная корея, кндр, в мире

Сеул сожалеет о взрыве офиса связи в Кэсоне

13:25 16.06.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПромышленный комплекс в городе Кэсон, КНДР
Промышленный комплекс в городе Кэсон, КНДР
© AP Photo / Lee Jin-man
Промышленный комплекс в городе Кэсон, КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 16 июн – РИА Новости. Администрация президента Южной Кореи заявила по итогам заседания Совета национальной безопасности страны (СНБ), что правительство глубоко сожалеет по поводу взрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне, и возлагает всю ответственность за данную ситуацию и ее последствия на КНДР.
Заседание СНБ состоялось в четверг под председательством начальника Управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёна. Члены СНБ обсудили ситуацию с КНДР и уничтожение во вторник межкорейского координационного бюро в совместном промышленном комплексе Кэсон в Северной Корее.
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"Правительство выражает крайнее сожаление по поводу одностороннего взрыва северокорейской стороной здания построенного в соответствии с Пханмучжомской декларацией 2018 года совместного межкорейского офиса связи. Это действие свело на нет все ожидания касательно развития межкорейских отношений и установления мира на Корейском полуострове. Наше правительство проясняет, что вся ответственность за все, что произойдет после этого, лежит на Северной Корее. Мы строго предупреждаем, если северокорейская сторона предпримет меры, еще более ухудшающие ситуацию, за этим последует сильная реакция", - заявил первый заместитель начальника Управления национальной безопасности Ким Ю Гын.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
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Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в соответствии с договорённостями лидеров двух стран по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Таким образом, его работа продлилась всего 19 месяцев. Офис располагался в четырёхэтажном здании, построенном ещё в 2007 году. До прекращения работы Кэсонского промышленного комплекса в 2016 году здание использовалось Координационным бюро межкорейских обменов и сотрудничества.
13 июня в очередном заявлении первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон сообщила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга". При этом право реализации "следующего шага в отношении врага" она пообещала передать Генеральному штабу Корейской народной армии (КНА).
Кореевед Андрей Ланьков
11:17
Эксперт прокомментировал взрыв межкорейского офиса связи
Генштаб КНА в форме открытого сообщения сегодня сообщил о проработке планов действий для введения северокорейских войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. По словам военных источников агентства Рёнхап, под ними, скорее всего, понимаются районы города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон. В частности, Кэсон, расположенный в менее чем 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий. До начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагались ряд дивизий, вооружённых танками и бронетранспортёрами, а также артиллерийская бригада с САУ и РЗСО, способными нанести удар по южнокорейской столице.
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Северная КореяКорейский полуостровЮжная КореяКНДРВ мире
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