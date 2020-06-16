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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1572998118.html
В Совфеде обсудят голосование по поправкам
На площадке Совета Федерации 18 июня пройдет видеоконференция с соотечественниками, касающаяся предстоящего голосования по поправке в Конституцию РФ, заявил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:24
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
совет федерации рф
андрей климов
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
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РИА Новости
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60
конституция рф, совет федерации рф, андрей климов, политика

В Совфеде обсудят голосование по поправкам

13:24 16.06.2020
106
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На площадке Совета Федерации 18 июня пройдет видеоконференция с соотечественниками, касающаяся предстоящего голосования по поправке в Конституцию РФ, заявил замглавы международного комитета СФ Андрей Климов.
"В Совете Федерации 18 июня пройдет видеоконференция, на которой с участием наших соотечественников, представителей МИД, ЦИК будет обсуждаться предстоящее голосование по поправке в Конституцию РФ", - сказал Климов во вторник в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
По словам сенатора, будет организовано общение с крупными диаспорами российских соотечественников за рубежом, обладателями российских паспортов.
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