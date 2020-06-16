https://ria.ru/20200616/1572998118.html
В Совфеде обсудят голосование по поправкам
На площадке Совета Федерации 18 июня пройдет видеоконференция с соотечественниками, касающаяся предстоящего голосования по поправке в Конституцию РФ, заявил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:24
2020-06-16T13:24
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
совет федерации рф
андрей климов
политика
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https://ria.ru/20200616/1572994844.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, совет федерации рф, андрей климов, политика