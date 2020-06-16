В Подмосковье назвали число медиков, заразившихся коронавирусом

"С коронавирусом в Подмосковье борются почти 27 тысяч медицинских сотрудников – это врачи, средний и младший медицинский персонал... Проводим регулярное тестирование медиков, но, к сожалению, они больше остальных подвержены риску заболевания COVID-19. На данный момент у нас заболевших 2350 медработников – это приблизительно 9 процентов. К сожалению, есть и умершие от новой коронавирусной инфекции и пневмонии. Это 24 человека", - сказала Стригункова.