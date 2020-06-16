В Подмосковье назвали число медиков, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Около 9% медиков Московской области заражены COVID-19, за время пандемии от коронавируса и пневмонии умерли 24 медработника учреждений региона, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"С коронавирусом в Подмосковье борются почти 27 тысяч медицинских сотрудников – это врачи, средний и младший медицинский персонал... Проводим регулярное тестирование медиков, но, к сожалению, они больше остальных подвержены риску заболевания COVID-19. На данный момент у нас заболевших 2350 медработников – это приблизительно 9 процентов. К сожалению, есть и умершие от новой коронавирусной инфекции и пневмонии. Это 24 человека", - сказала Стригункова.
По ее словам, минздрав региона требует от медицинских организаций контролировать наличие запаса средств индивидуальной защиты, закупает через подведомственную организацию Мособлмедсервис необходимое количество защитных средств, которые оперативно доставляются в больницы для пополнения запаса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.