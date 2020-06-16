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Светлана Стригункова: ситуация с COVID-19 в Подмосковье стабилизировалась
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала в интервью РИА Новости, с чем связан резкий рост числа выздоровевших от COVID-19 в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:00
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье), интервью - авторы

Светлана Стригункова: ситуация с COVID-19 в Подмосковье стабилизировалась

13:00 16.06.2020
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© Фото : официальный сайт Министерства здравоохранения Московской областиМинистр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова
© Фото : официальный сайт Министерства здравоохранения Московской области
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала в интервью РИА Новости, с чем связан резкий рост числа выздоровевших от COVID-19 в регионе, об увеличении мощности тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сколько резервных коек оставят в области на случай второй волны заражения, когда жители смогут сдать тесты на антитела к коронавирусу, а также об общей эпидемиологической картине в Подмосковье. Беседовала Алена Самарева.
Светлана Анатольевна, в последние дни в Подмосковье наблюдается устойчивый рост по выписке пациентов после COVID-19. Уже на протяжении недели в регионе фактически ежедневно побивается рекорд по числу жителей, выздоровевших за сутки. Расскажите, с чем связан такой интенсивный прирост?
— Сегодня в Подмосковье после коронавируса выздоровели более 17 тысяч пациентов, и их число продолжает увеличиваться. При этом за май вылечено 7,6 тысячи человек, а за первую неделю июня более трех тысяч пациентов. В первую очередь увеличение количества выздоровлений связано с тем, что сегодня мы выписываем пациентов, которые заболели в пиковые даты по росту распространения инфекции – это 10 и 11 мая. Всего заболевших в регионе более 50 тысяч, из них 27,3 тысячи лечатся дома, поскольку болеют в легкой форме, и мы надеемся, что они тоже в ближайшее время пополнят статистику выписанных пациентов.
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Совсем недавно в Подмосковье произошла ситуация: если до майских праздников в регионе выявляли в среднем 850 человек с инфекцией в сутки, то после, к 10 мая, произошел всплеск по заболевшим. Открытие салонов, парикмахерских и других объектов персональной сферы услуг могут качнуть нас назад? Каковы риски, расскажите о них.
— Сегодня ситуация по заболеваемости COVID-19 в Подмосковье стабилизировалась. Несмотря на то, что мы сейчас проводим почти 20 тысяч тестов на инфекцию в сутки, случаев заражения выявляется значительно меньше, чем когда мы делали 14 тысяч тестов. Для примера: 22 мая мы выполнили почти 14 тысяч тестов и выявили 831 заболевшего, а 5 июня более 18 тысяч тестов и среди них только 762 инфицированных. Что касается коэффициента распространения коронавируса в регионе, то сегодня он около единицы. Мы с запасом выполнили требования Роспотребнадзора по наличию свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, и по состоянию на 15 июня он составляет 84,3% при норме – 50%. Также по тестированию жителей методом ПЦР на 100 тысяч населения (на 15 июня – 231 при норме 100). Нужно понимать, что если мы не будем соблюдать все меры предосторожности, то в любой момент можем вернуться в самое пиковое и тяжелое для нас время, когда выявлялось более тысячи заболевших в день, у многих болезнь протекала в тяжелой форме. Поэтому любые ограничения мы снимаем с условием соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, каждый день обращаемся к жителям с просьбой не расслабляться, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, беречь своих близких, ограничивать по возможности контакты, а также посещение мест массового скопления людей. Все организации, которые начали работать, обязательно должны соблюдать требования, а именно проводить тестирование сотрудников, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
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Сколько на сегодняшний день в регионе открыто лабораторий, специализирующихся на COVID-19? Какие виды тестирования проводятся, какая мощность?
— Сегодня в Московской области осуществляется несколько видов тестирования, прежде всего – это ПЦР-исследование, которое проводят две федеральные лаборатории Роспотребнадзора, семь лабораторий медицинских организаций Московской области и лаборатории частной системы здравоохранения. Всего у нас проводится около 20 тысяч исследований в сутки, за время пандемии – более 710 тысяч. Также мы проводим около 3,5 тысячи ИФА-исследований в сутки медикам, работающим в больницах, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19.
Чем помогут региону ИФА-тесты? Кого буду тестировать в первую очередь?
— Иммуноферментный анализ крови позволит нам определить наличие или отсутствие антител к коронавирусу у жителей Подмосковья, мы узнаем, кто переболел или болеет в данный момент, особенно в бессимптомной форме, а также какой процент населения имеет иммунитет к COVID-19. Сейчас мы активно закупаем оборудование и необходимые материалы для проведения ИФА-исследований, которые будут поставлены в лаборатории Красногорска, Химок, Королева и Одинцова. Это позволит с 20 июня проводить до 20 тысяч исследований в сутки. Исследования будут проводиться всем медикам, не только имеющим риск заражения коронавирусом, но и пациентам, которые госпитализируются в стационары в плановом и экстренном порядке. Закуплено дополнительное оборудование, после установки и наладки работы будем обследовать жителей в поликлиниках.
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— Сейчас в области идет постепенное перепрофилирование медучреждений под плановый режим работы. Про 8 июня уже известно, а к каким врачам жители смогут обратиться дополнительно с 15 июня? Что изменится на этом этапе? И сколько резервных коек с кислородом, ИВЛ оставят для пациентов с COVID-19?
— В Московской области для лечения COVID-19 задействовано 62 медорганизации. Из них 56 государственной системы здравоохранения Московской области, пять федерального подчинения и одна частной формы собственности.
Всего развернуто 15,9 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19 в соответствии с требованиями Минздрава РФ, в том числе 7,9 тысячи коек с кислородом и более тысячи реанимационных коек с ИВЛ. Норматив по койкам для приема больных с этой инфекцией в Московской области выполнен на 102%.
Мы отмечаем значительное снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, в связи с чем Минздрав региона приступил к поэтапному восстановлению профильной деятельности медорганизаций для пациентов с другими заболеваниями. Так, 8 июня десять стационаров региона перестали принимать пациентов с COVID-19 – это Мытищинская городская клиническая больница, Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского, Московский областной госпиталь для ветеранов войн, Клинская городская больница, Ивантеевская центральная городская больница, Талдомская центральная районная больница, Воскресенская районная больница № 2, Одинцовская областная больница, Наро-Фоминская областная больница и Щелковская областная больница. У нас останется резерв на 13,9 тысячи коек, из них 6,1 тысячи с кислородной подводкой и 963 реанимационные койки с аппаратами ИВЛ. Дальнейшее восстановление коечного фонда для плановой госпитализации будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Сколько жителей Подмосковья с коронавирусом болеют в легкой форме, в средней степени тяжести, а тяжело больных какое количество?
— В больницах находится более 700 пациентов с коронавирусом и пневмонией в тяжелом состоянии и почти 6 тысяч в средней степени тяжести. При этом более 27 тысяч пациентов лечатся дома с легкой формой течения заболевания. К сожалению, у нас растет и смертность от инфекции, но врачи борются за каждого. И спасибо им огромное за то, что выздоровевших сегодня с каждым днем все больше.
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Еще интересует статистика по детям, пожилым и взрослым. Какая здесь процентная разбивка?
— На сегодняшний день самое большое количество заболевших среди жителей в возрасте 45-64 года — около 40 процентов, много, к сожалению, и пожилых, 65 плюс — 18 процентов, детей всего 6 процентов.
Затрону очень болезненный вопрос: какое число медиков, помогающих пациентам с COVID-19, заразились инфекцией и сколько было летальных случаев?
— С коронавирусом в Подмосковье борются почти 27 тысяч медицинских сотрудников – это врачи, средний и младший медицинский персонал. Мы строго требуем от медицинских организаций контролировать наличие запаса средств индивидуальной защиты, закупаем через нашу подведомственную организацию "Мособлмедсервис" необходимое количество защитных средств, которые оперативно доставляются в наши больницы для пополнения запаса. Проводим регулярное тестирование медиков, но, к сожалению, они больше остальных подвержены риску заболевания COVID-19. На данный момент у нас заболевших 2350 медработников – это приблизительно 9 процентов. К сожалению, есть и умершие от новой коронавирусной инфекции и пневмонии. Это 24 человека.
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Ежедневный прирост заболевших коронавирусом с 27 мая составляет уже меньше 700 случаев сутки. По вашим оценкам, что дальше? Так же будем падать по цифрам?
— Нам бы всем этого очень хотелось. Если мы вместе будем соблюдать новые правила жизни, беречь себя и своих близких, то имеем все шансы начать жить без оглядки на эту статистику, потому что количество выявленных случаев будет минимальным.
— Как вы считаете, когда Подмосковье сможет вернуться к привычной жизни? Пусть с масками, с перчатками, но со снятием остальных ограничений?
— Мы стараемся вернуться к обычной жизни как можно скорее. По крайней мере, если ситуация будет оставаться стабильной после уже снятых на сегодня ограничений, маски и перчатки останутся, будет восстановлена работа ресторанов, кафе, фитнес-клубов и других заведений, которые были закрыты в связи с распространением этой инфекции.
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