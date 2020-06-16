Против сотрудников "Норникеля" завели еще одно дело

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Механобринжиниринг" по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 УК России ("Нарушение правил охраны окружающей среды")", — сказано в релизе.

По версии следствия, с июня 2017 по июль 2019 года несколько работников заполярного филиала "Норильского никеля" и АО "Механобринжиниринг" допустили нарушения при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики.