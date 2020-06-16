В России планируют открыть базовые школы при педагогических вузах

"Сегодня есть еще одна инициатива министра, которую мы хотим обсуждать с педагогическими вузами- это создание пула базовых школ при педагогических вузах. Те самые школы, сильные своим качеством образования, где ребята будут в дальнейшем получать профессиональные навыки и умения", - сообщил Басюк в ходе общения со студентами педвузов по итогам волонтерской работы в этих учебных заведениях.