https://ria.ru/20200616/1572997421.html
В России планируют открыть базовые школы при педагогических вузах
Минпросвещения РФ хочет создать базовые школы при педагогических вузах, заявил замминистра Виктор Басюк. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:16
2020-06-16T13:22
навигатор абитуриента
сн_образование
виктор басюк
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_c7ccd01e22b2242a35a7149577d0d292.jpg
https://ria.ru/20200611/1572821315.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_c7ccd01e22b2242a35a7149577d0d292.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:0:1781:1335_1400x0_80_0_0_0d1679524a1ad565104806141ecf6565.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_175:0:1510:1335_1400x0_80_0_0_08ff441ef77b601129242e7520595973.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, сн_образование, виктор басюк, образование - общество, общество