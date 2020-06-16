В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело

"Шестнадцатого июня из реки Мга Кировского района… извлекли тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. Некоторые фрагменты тела были отчленены. По данному факту… возбуждено уголовное дело (по статье) "убийство", - говорится в сообщении.

Как отмечает областное следственное управление, в рамках расследования место происшествия будет дополнительно обследовано с помощью водолазов, а также следователей-криминалистов с соответствующей техникой. По делу назначена медицинская судебная экспертиза.