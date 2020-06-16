В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в реке в Ленинградской области было обнаружено расчлененное тело мужчины, сообщает СУСК РФ по региону.
"Шестнадцатого июня из реки Мга Кировского района… извлекли тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. Некоторые фрагменты тела были отчленены. По данному факту… возбуждено уголовное дело (по статье) "убийство", - говорится в сообщении.
Как отмечает областное следственное управление, в рамках расследования место происшествия будет дополнительно обследовано с помощью водолазов, а также следователей-криминалистов с соответствующей техникой. По делу назначена медицинская судебная экспертиза.
"Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению", – информирует СУСК по Ленобласти.
По данным Telegram-каналов, личность погибшего предполагается устанавливать, в частности, по имплантам для увеличения груди, которые якобы были обнаружены на его теле. Интернет-газета "Фонтанка" сообщила в свою очередь, что тело было обнаружено без головы, рук и ног. По информации этого издания, его нашел старшеклассник во время купания.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.