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В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в реке в Ленинградской области было обнаружено расчлененное тело мужчины, сообщает СУСК РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:06
ленинградская область
происшествия
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353
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ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело

13:06 16.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в реке в Ленинградской области было обнаружено расчлененное тело мужчины, сообщает СУСК РФ по региону.
"Шестнадцатого июня из реки Мга Кировского района… извлекли тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. Некоторые фрагменты тела были отчленены. По данному факту… возбуждено уголовное дело (по статье) "убийство", - говорится в сообщении.
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Как отмечает областное следственное управление, в рамках расследования место происшествия будет дополнительно обследовано с помощью водолазов, а также следователей-криминалистов с соответствующей техникой. По делу назначена медицинская судебная экспертиза.
"Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению", – информирует СУСК по Ленобласти.
По данным Telegram-каналов, личность погибшего предполагается устанавливать, в частности, по имплантам для увеличения груди, которые якобы были обнаружены на его теле. Интернет-газета "Фонтанка" сообщила в свою очередь, что тело было обнаружено без головы, рук и ног. По информации этого издания, его нашел старшеклассник во время купания.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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