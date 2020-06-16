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В Подмосковье провели более 710 тысяч тестов на COVID-19
Более 710 тысяч тестов на коронавирус провели в Московской области за время пандемии, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения региона Светлана РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:06
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье провели более 710 тысяч тестов на COVID-19

12:59 16.06.2020 (обновлено: 13:06 16.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 710 тысяч тестов на коронавирус провели в Московской области за время пандемии, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Сегодня в Московской области осуществляется несколько видов тестирования, прежде всего – это ПЦР-исследование, которое проводят две федеральные лаборатории Роспотребнадзора, семь лабораторий медицинских организаций Московской области и лаборатории частной системы здравоохранения. Всего у нас проводятся около 20 тысяч исследований в сутки, за время пандемии – более 710 тысяч", - сказала Стригункова.
Также в регионе проводят около 3,5 тысячи ИФА-исследований в сутки медикам, работающим в больницах, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19, отметила министр.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
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