В Петербурге умерли еще 54 человека с COVID-19

"16 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 54 случая смерти от новой коронавирусной инфекции: на основе 15 заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 39 на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них - 30 мужчин от 45 до 92 лет, 24 женщины от 53 до 95 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.