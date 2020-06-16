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В Петербурге умерли еще 54 человека с COVID-19
Еще 54 человека скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, среди умерших 30 мужчин и 24 женщины, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:56
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В Петербурге умерли еще 54 человека с COVID-19

12:56 16.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Еще 54 человека скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, среди умерших 30 мужчин и 24 женщины, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"16 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 54 случая смерти от новой коронавирусной инфекции: на основе 15 заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 39 на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них - 30 мужчин от 45 до 92 лет, 24 женщины от 53 до 95 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скончавшиеся имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них – кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, пиелонефрит, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение, онкологические заболевания.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 234 новых случая. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 21 047 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 9971 человек, скончались 689 человек.
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