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Мосгорсуд отказался увеличить выплаты родным жертв крушения А321 в Египте
Мосгорсуд отказался увеличивать страховые выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:56
крушение самолета "когалымавиа" в египте
ульяна солопова
шарм-эш-шейх
игорь трунов
airbus a321
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
когалымавиа
москва
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крушение самолета "когалымавиа" в египте, ульяна солопова, шарм-эш-шейх, игорь трунов, airbus a321, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), когалымавиа, москва, египет, происшествия

Мосгорсуд отказался увеличить выплаты родным жертв крушения А321 в Египте

12:56 16.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отказался увеличивать страховые выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
В сентябре 2018 года Замоскворецкий районный суд взыскал более 30 миллионов рублей с авиакомпании "Когалымавиа" в пользу родственников погибших в авиакатастрофе, единоразовые выплаты варьируются от 50 тысяч до миллиона рублей. Изначальные исковые требования превышали 100 миллиардов рублей и были заявлены также к страховщикам и турфирмам.
"Московский городской суд, несмотря на заключение прокурора о необходимости увеличения компенсации морального вреда до 460 тысяч рублей, отказал в удовлетворении требований как истцов, так и прокурора", - сказал адвокат.
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Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила, что суд принял отказ от исков тех истцов, кому страховые компании уже выплатили компенсации, а также утвердил мировые соглашения, согласно которым ответчики обязались выплатить истцам различные суммы.
"Прекращено производство по требованию о взыскании морального вреда умершего истца; в пользу одного из истцов взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - добавила Солопова.
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В остальной части решение Замоскворецкого районного суда оставлено без изменения. Суд тогда, в том числе, постановил, что авиакомпания должна пожизненно ежемесячно выплачивать от 4 до 30 тысяч рублей более 20 истцам, потерявшим в катастрофе кормильца.
В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал "Когалымавиа" банкротом.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Авиасообщение между странами осенью 2015 года было временно приостановлено. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов в апреле 2018 года между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.
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Крушение самолета "Когалымавиа" в ЕгиптеУльяна СолоповаШарм-эш-ШейхИгорь ТруновAirbus A321Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КогалымавиаМоскваЕгипетПроисшествия
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