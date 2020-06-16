Мосгорсуд отказался увеличить выплаты родным жертв крушения А321 в Египте

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отказался увеличивать страховые выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщил РИА Новости адвокат Мосгорсуд отказался увеличивать страховые выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов

В сентябре 2018 года Замоскворецкий районный суд взыскал более 30 миллионов рублей с авиакомпании "Когалымавиа" в пользу родственников погибших в авиакатастрофе, единоразовые выплаты варьируются от 50 тысяч до миллиона рублей. Изначальные исковые требования превышали 100 миллиардов рублей и были заявлены также к страховщикам и турфирмам.

"Московский городской суд, несмотря на заключение прокурора о необходимости увеличения компенсации морального вреда до 460 тысяч рублей, отказал в удовлетворении требований как истцов, так и прокурора", - сказал адвокат.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила, что суд принял отказ от исков тех истцов, кому страховые компании уже выплатили компенсации, а также утвердил мировые соглашения, согласно которым ответчики обязались выплатить истцам различные суммы.

"Прекращено производство по требованию о взыскании морального вреда умершего истца; в пользу одного из истцов взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - добавила Солопова.

В остальной части решение Замоскворецкого районного суда оставлено без изменения. Суд тогда, в том числе, постановил, что авиакомпания должна пожизненно ежемесячно выплачивать от 4 до 30 тысяч рублей более 20 истцам, потерявшим в катастрофе кормильца.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал " Когалымавиа " банкротом.