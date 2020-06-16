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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572995618.html
В Подмосковье назвали средний возраст заболевших COVID-19
Почти половина заболевших коронавирусом в Московской области - люди в возрасте от 45 до 64 лет, больных старше 65 лет - 18%, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1400x0_80_0_0_48e4131fb2aa1cb6bdf3dbe71e18005e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье назвали средний возраст заболевших COVID-19

12:53 16.06.2020 (обновлено: 13:04 16.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Почти половина заболевших коронавирусом в Московской области - люди в возрасте от 45 до 64 лет, больных старше 65 лет - 18%, сообщила в интервью РИА Новости министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"На сегодняшний день самое большое количество заболевших - среди жителей в возрасте 45-64 года, около 40%. Много, к сожалению, и пожилых, 65 плюс - 18%, детей - всего 6%", - сказала Стригункова.
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Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Светланы Стригунковой >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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