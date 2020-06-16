В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 854

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 16 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики – 854, на лечении 594 пациента, выписаны 217 человек, летальных случаев 43", - говорится в сообщении пресс-службы.