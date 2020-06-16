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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572994224.html
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 854
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 21, до 854, сообщили... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, в мире

В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 854

12:34 16.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 21, до 854, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 833 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 16 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики – 854, на лечении 594 пациента, выписаны 217 человек, летальных случаев 43", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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