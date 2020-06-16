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Число случаев COVID-19 в Петербурге превысило 21 тысячу
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 21 тысячу, при этом выздоровели около 10 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:22
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353
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Число случаев COVID-19 в Петербурге превысило 21 тысячу

12:22 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЗВО перед проведением дезинфекции крейсера "Аврора". в Санкт-Петербурге
Военнослужащие ЗВО перед проведением дезинфекции крейсера Аврора. в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 21 тысячу, при этом выздоровели около 10 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 234 новых случая COVID-19.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 21 047 случаев заражения COVID-19. Умерших - 689 человек. Выздоровело 9971 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 20 284 человека. Под медицинским наблюдением находится 3024 человека, из них 29 - в обсерваторе, 805 - на самоизоляции, 2190 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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