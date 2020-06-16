Число случаев COVID-19 в Петербурге превысило 21 тысячу

Военнослужащие ЗВО перед проведением дезинфекции крейсера "Аврора". в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 21 тысячу, при этом выздоровели около 10 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 234 новых случая COVID-19.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 21 047 случаев заражения COVID-19. Умерших - 689 человек. Выздоровело 9971 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 20 284 человека. Под медицинским наблюдением находится 3024 человека, из них 29 - в обсерваторе, 805 - на самоизоляции, 2190 - контактные.