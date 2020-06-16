https://ria.ru/20200616/1572992978.html
Число случаев COVID-19 в Петербурге превысило 21 тысячу
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 21 тысячу, при этом выздоровели около 10 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:22
2020-06-16T12:22
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здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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