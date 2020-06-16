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Более 243 миллиардов рублей направили в регионы для борьбы с COVID-19
Более 243 миллиардов рублей составил общий объём государственной поддержки регионам РФ для борьбы с COVID-19, в частности, на выплату зарплат, переоснащение... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, совет федерации рф, общество

Более 243 миллиардов рублей направили в регионы для борьбы с COVID-19

12:18 16.06.2020
75
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 243 миллиардов рублей составил общий объём государственной поддержки регионам РФ для борьбы с COVID-19, в частности, на выплату зарплат, переоснащение коек, строительство госпиталей, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова.
"Самостоятельно субъекты, на которые падают полномочия, связанные с подготовкой самих субъектов к оказанию помощи больным с COVID, а это переоснащение, закупка необходимого оборудования, ИВЛ, средств защиты и так далее – все это было взято на плечи федерального бюджета и предоставлено субъектам РФ. Общий объем государственной поддержки на сегодняшний день составил свыше 243 миллиардов рублей", - сказала Хорова в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.
Она пояснила, что более 105 миллиардов рублей было направлено на заработную плату медикам в виде денежных выплат стимулирующего характера, все остальное - на разворачивание госпиталей и переоснащение коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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