Более 243 миллиардов рублей направили в регионы для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 243 миллиардов рублей составил общий объём государственной поддержки регионам РФ для борьбы с COVID-19, в частности, на выплату зарплат, переоснащение коек, строительство госпиталей, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова.
"Самостоятельно субъекты, на которые падают полномочия, связанные с подготовкой самих субъектов к оказанию помощи больным с COVID, а это переоснащение, закупка необходимого оборудования, ИВЛ, средств защиты и так далее – все это было взято на плечи федерального бюджета и предоставлено субъектам РФ. Общий объем государственной поддержки на сегодняшний день составил свыше 243 миллиардов рублей", - сказала Хорова в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.
Она пояснила, что более 105 миллиардов рублей было направлено на заработную плату медикам в виде денежных выплат стимулирующего характера, все остальное - на разворачивание госпиталей и переоснащение коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.