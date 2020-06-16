В Подмосковье более половины пациентов с COVID-19 лечатся дома

"Всего заболевших COVID-19 в регионе более 50 тысяч, из них 27,3 тысячи лечатся дома, поскольку болеют в легкой форме, и мы надеемся, что они тоже в ближайшее время пополнят статистику выписанных пациентов", - сказала Стригункова.