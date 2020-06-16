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Госдума может в эту сессию принять закон об удаленной работе
Государственная дума может в текущую сессию принять закон о регулировании удаленной работы, заявил РИА Новости глава комитета по труду и соцполитике Ярослав... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:49
ярослав нилов
валентина матвиенко
совет федерации рф
вячеслав володин
госдума рф
политика
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ярослав нилов, валентина матвиенко, совет федерации рф, вячеслав володин, госдума рф, политика

Госдума может в эту сессию принять закон об удаленной работе

12:15 16.06.2020 (обновлено: 12:49 16.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Государственная дума может в текущую сессию принять закон о регулировании удаленной работы, заявил РИА Новости глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов, внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
"Я не исключаю, что в эту сессию, учитывая актуальность темы и предлагаемых изменений, этот законопроект будет в трех чтениях рассмотрен", - сказал Нилов.
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве
11 июня, 03:00
С удаленки в офис. Как мы будем возвращаться к привычной жизни
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Ярослав НиловВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
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