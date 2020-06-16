https://ria.ru/20200616/1572992192.html
Госдума может в эту сессию принять закон об удаленной работе
Государственная дума может в текущую сессию принять закон о регулировании удаленной работы, заявил РИА Новости глава комитета по труду и соцполитике Ярослав... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:15
2020-06-16T12:49
ярослав нилов
валентина матвиенко
совет федерации рф
вячеслав володин
госдума рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярослав нилов, валентина матвиенко, совет федерации рф, вячеслав володин, госдума рф, политика