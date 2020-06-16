Организации развития расширяют меры поддержки экспортеров МСП

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ВЭБ.РФ, Группа Российского экспортного центра (РЭЦ) совместно с . ВЭБ.РФ, Группа Российского экспортного центра (РЭЦ) совместно с Корпорацией МСП и МСП Банком подписали и начали реализацию дорожной карты по внедрению новых совместных механизмов поддержки предприятий МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также потенциально готовых начать поставки своей продукции за границу, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Планируется, что новые совместные механизмы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса институтами развития будут запущены в полной мере уже с третьего квартала текущего года. Основной задачей является повышение клиентоориентированности институтов поддержки субъектов МСП – участников ВЭД (готовящихся выйти на внешние рынки) и облегчение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, обеспечивающих реализацию проектов на всех этапах экспортного цикла, в условиях непростой экономической ситуации.

"Восстановление деловой активности во многом зависит от предпринимательской инициативы. Мы должны помочь направить эту созидательную энергию на то, чтобы российская экономика в результате стала более конкурентоспособной. Поддержка динамичных малых и средних компаний, которые осваивают внешние рынки, сейчас приобретает особую актуальность. При координации ВЭБ.РФ мы объединяем в решении этой задачи инструменты РЭЦ, Корпорации МСП, их дочерних банков – Росэксимбанка и МСП Банка", - приводится в сообщении комментарий председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

В частности, планируется проработать возможность интеграции цифровых сервисов платформы "Развивай.РФ", платформы РЭЦ "Одно окно", сервисов "АИС НГС" и портала Бизнес-навигатора МСП. Это поможет экспортёрам сегмента МСП получить комплексную поддержку и сопровождение организаций развития.

"Поддержка экспортеров МСП является крайней важной задачей Группы РЭЦ. Активная коммуникация позволила выявить высокую заинтересованность компаний сегмента МСП в получении широкой номенклатуры услуг, позволяющих повысить эффективность работы на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта – от нефинансовых услуг на этапе выбора оптимального рынка сбыта и анализа условий торговли, до финансовых и страховых продуктов на этапе заключения и исполнения сделки. Мы стремимся постоянно улучшать качество и скорость предоставления продуктов РЭЦ. Речь идет о сокращении сроков принятия решений, снижению требований к заемщикам и принципалам, сохранению условий финансирования на докризисном уровне. Полагаю, что наша совместная работа с "Корпорацией МСП" сможет обеспечить уже в кратко- и среднесрочной перспективе качественное усиление поддержки экспортеров, как следствие – рост объемов экспорта", - отметила гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.

Отмечается, что в перспективе взаимодействие институтов развития позволит реализовать совместное продуктовое предложение Корпорации МСП, МСП Банка и Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ. Основной задачей является обеспечение единого входа для подачи документов и единых подходов в части андеррайтинга проектов, что должно обеспечить ощутимое сокращение сроков предоставления финансовой поддержки МСП-экспортерам. Решение данной амбициозной задачи предполагается в том числе за счет установления зонтичного гарантийного лимита Корпорации МСП на Росэксимбанк и аккредитации Росэксимбанком МСП Банка на работу в механизме без двойного андеррайтинга.

Инициатива по перезапуску совместных механизмов поддержки направлена, прежде всего, на стабилизацию деятельности МСП-экспортеров в период восстановления экономики 2020–2021 годов, чтобы обеспечивать своевременное и быстрое реагирование для перераспределения финансовых потоков и заключения новых долгосрочных экспортных контрактов. Ожидается, что запуск совместного продуктового предложения позволит повысить эффективность мер поддержки и их востребованность за счет создания механизмов поддержки и снижения рисков реализации всех этапов развертывания экспортно ориентированных проектов от инвестиционной идеи до финансирования поставки продукции за рубеж.

"Реализация экспортного потенциала является одним из важных факторов развития для многих компаний сегмента МСП. Речь идёт не только о расширении рынка сбыта, но и о возможности встраивания в международные производственные цепочки, что особенно актуального для отечественных МСП, работающих в сфере услуг. Важно понимать, что мы с коллегами из РЭЦ при координации ВЭБ.РФ не начинаем работу с нуля, а именно перезапускаем некоторые механизмы финансовой поддержки, делая их более доступными для российских компаний. Отечественные МСП производят качественные востребованные за границей товары и услуги, и наша задача заключается в том, чтобы сформировать комплексные государственные механизмы поддержки с учетом набора компетенций каждого института развития для комфортного выхода российских МСП на внешние рынки", - цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана.

В свою очередь, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил, что МСП Банк реализует линейку кредитных продуктов, востребованную среди российских МСП-экспортеров, прежде всего на инвестиционной и предэкспортной стадии.

"Кроме того, экспертиза Корпорации МСП и МСП Банка в части технологии работы с субъектами МСП, цифровизации процесса предоставления финансовых услуг позволит институтам развития предложить рынку каналы доступа к финансовым и нефинансовым продуктам институтов развития независимо от места их регистрации или фактического нахождения. А предоставление доступа к системе РГО позволит повысить востребованность кредитного предложения Росэксимбанка", - пояснил Голованов.

Отмечается, что Росэксимбанк с 2019 года уже приступил к внедрению "коробочных" продуктов для МСП-экспортеров. Активное продвижение финансовых мер поддержки в этом сегменте позволило получить в первые 4 месяца 2020 года количество заявок в 4 раза большее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.