Пхеньян подтвердил взрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне

Подрыв, как отмечает ЦТАК, был осуществлён в ответ на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание". Этим же был вызван и разрыв всех линий связи между Севером и Югом, на который КНДР пошла неделю назад.