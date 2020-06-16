Пхеньян подтвердил взрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне

СЕУЛ, 16 июн - РИА Новости. Здание межкорейского офиса связи, расположенное на территории Кэсонского промышленного комплекса, взорвано в Северной Корее и полностью разрушено, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
"16 июня в 14:50 с громким взрывом совместный офис связи Севера и Юга жалким образом разрушился", - говорится в сообщении.
Ранее о взрыве здания межкорейского офиса связи в 14.59 вторника сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское министерство объединения, курирующее связи с КНДР.
Подрыв, как отмечает ЦТАК, был осуществлён в ответ на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание". Этим же был вызван и разрыв всех линий связи между Севером и Югом, на который КНДР пошла неделю назад.
Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в соответствии с договорённостями лидеров двух стран по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Таким образом, его работа продлилась всего 19 месяцев. Офис располагался в четырёхэтажном здании, построенном ещё в 2007 году. До прекращения работы Кэсонского промышленного комплекса в 2016 году здание использовалось Координационным бюро межкорейских обменов и сотрудничества.
13 июня в очередном заявлении первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон сообщила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга". При этом право реализации "следующего шага в отношении врага" она пообещала передать Генеральному штабу Корейской народной армии (КНА).
Генштаб КНА в форме открытого сообщения сегодня сообщил о проработке планов действий для введения северокорейских войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. По словам военных источников агентства Рёнхап, под ними, скорее всего, понимаются районы города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон. В частности, Кэсон, расположенный в менее чем 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий. До начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагались ряд дивизий, вооружённых танками и бронетранспортёрами, а также артиллерийская бригада с САУ и РЗСО, способными нанести удар по южнокорейской столице.