В ФОМС оценили объем оказания медицинской помощи пациентам

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Объем оказания медицинской помощи пациентам с онкологией увеличился в России по итогам мониторинга заболеваемости и смертности по классам МКБ-10 в текущем году по сравнению с 2019 годом, сообщила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.
"У нас ведется мониторинг заболеваемости и смертности по классам МКБ-10 (Международная классификация болезней – ред.) в части онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, нервной системы и пищеварения. По результатам данного мониторинга, если говорить по онкологии, то учитывая, во-первых, увеличение объема финансирования в 2020 году, и в целом, по количеству случаев по сравнению с 2019 годом, мы видим не только снижение, мы видим достаточно серьезный рост в объемах оказания медицинской помощи пациентам с онкологией", - сказала Чернякова в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.