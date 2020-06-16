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В ФОМС оценили объем оказания медицинской помощи пациентам
Объем оказания медицинской помощи пациентам с онкологией увеличился в России по итогам мониторинга заболеваемости и смертности по классам МКБ-10 в текущем году... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:53
елена чернякова
здоровье - общество
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
елена чернякова, здоровье - общество, совет федерации рф, общество

В ФОМС оценили объем оказания медицинской помощи пациентам

11:53 16.06.2020
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© Фото : Федеральный фонд обязательного медицинского страхованияПредседатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова
© Фото : Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Объем оказания медицинской помощи пациентам с онкологией увеличился в России по итогам мониторинга заболеваемости и смертности по классам МКБ-10 в текущем году по сравнению с 2019 годом, сообщила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.
"У нас ведется мониторинг заболеваемости и смертности по классам МКБ-10 (Международная классификация болезней – ред.) в части онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, нервной системы и пищеварения. По результатам данного мониторинга, если говорить по онкологии, то учитывая, во-первых, увеличение объема финансирования в 2020 году, и в целом, по количеству случаев по сравнению с 2019 годом, мы видим не только снижение, мы видим достаточно серьезный рост в объемах оказания медицинской помощи пациентам с онкологией", - сказала Чернякова в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.
Здание Министерства здравоохранения РФ
3 июня, 11:26
В Минздраве отметили рост числа онкологов и радиотерапевтов
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Елена ЧерняковаЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФОбщество
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