У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

"Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано во вторник в 17.36 (9.36 мск). Его эпицентр располагался ... в 96 километрах южнее Южно-Курильска на острове Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 78 километров", - рассказала агентству начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.