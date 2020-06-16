https://ria.ru/20200616/1572990500.html
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано во вторник у тихоокеанского побережья южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:50
2020-06-16T11:50
южно-курильск
шикотан
российская академия наук
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156011/76/1560117662_0:254:3072:1981_1400x0_80_0_0_52436b5fec77f39689561ab23c11aa69.jpg
https://ria.ru/20200616/1572978714.html
южно-курильск
шикотан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156011/76/1560117662_0:254:3072:1981_1400x0_80_0_0_52436b5fec77f39689561ab23c11aa69.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156011/76/1560117662_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d5e1f40ef843b67e37747074ce173478.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156011/76/1560117662_164:0:2212:2048_1400x0_80_0_0_200f17b036cdf57a364426356438420e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-курильск, шикотан, российская академия наук, происшествия