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У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано во вторник у тихоокеанского побережья южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:50
южно-курильск
шикотан
российская академия наук
происшествия
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353
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южно-курильск, шикотан, российская академия наук, происшествия

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

11:50 16.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов Курильские острова
 Курильские острова
© РИА Новости / Антон Денисов
Курильские острова. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано во вторник у тихоокеанского побережья южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано во вторник в 17.36 (9.36 мск). Его эпицентр располагался ... в 96 километрах южнее Южно-Курильска на острове Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 78 километров", - рассказала агентству начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По словам сейсмолога, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Южно-Курильска, в селах Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане - 2 балла.
Сейсмограф
07:44
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
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Южно-КурильскШикотанРоссийская академия наукПроисшествия
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