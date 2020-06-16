https://ria.ru/20200616/1572990181.html
Источник: делегация из Баку посетит Дагестан из-за ЧП в палаточном лагере
Делегация из Азербайджана прибудет сегодня в Дагестан для решения вопроса о возвращении на родину размещенных в палаточном лагере соотечественников после... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:45
2020-06-16T11:45
беспорядки во временном лагере в дагестане
республика дагестан
азербайджан
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки во временном лагере в дагестане, республика дагестан, азербайджан, происшествия