Источник: делегация из Баку посетит Дагестан из-за ЧП в палаточном лагере

Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев сообщил агентству, что граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на четырех сотрудников полиции и разбили машины, из-за того, что не могут вернуться домой. Ситуацию стабилизировали ещё ночью. По предварительным данным, пострадали трое полицейских, в которых кидались камнями, и трое азербайджанцев, размещенных в лагере.