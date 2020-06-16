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Источник: делегация из Баку посетит Дагестан из-за ЧП в палаточном лагере
Делегация из Азербайджана прибудет сегодня в Дагестан для решения вопроса о возвращении на родину размещенных в палаточном лагере соотечественников после... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:45
беспорядки во временном лагере в дагестане
республика дагестан
азербайджан
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки во временном лагере в дагестане, республика дагестан, азербайджан, происшествия

Источник: делегация из Баку посетит Дагестан из-за ЧП в палаточном лагере

11:45 16.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРеспублика Дагестан
Республика Дагестан
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Республика Дагестан. Архивное фото
БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Делегация из Азербайджана прибудет сегодня в Дагестан для решения вопроса о возвращении на родину размещенных в палаточном лагере соотечественников после ночного конфликта, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев сообщил агентству, что граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на четырех сотрудников полиции и разбили машины, из-за того, что не могут вернуться домой. Ситуацию стабилизировали ещё ночью. По предварительным данным, пострадали трое полицейских, в которых кидались камнями, и трое азербайджанцев, размещенных в лагере.
"Сегодня в Дагестан прибудет делегация из официальных лиц, в состав которой, предположительно, войдет и замглавы МВД", - сообщил собеседник агентства.
Эмблема на форме сотрудника полиции
11:21
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Беспорядки во временном лагере в ДагестанеРеспублика ДагестанАзербайджанПроисшествия
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