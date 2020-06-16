Врио пермского губернатора Махонин заявил об участии в выборах главы края

"Сегодня уведомление о выдвижении на выборы губернатора Пермского края подал Дмитрий Махонин. Участие в избирательной кампании он принимает в качестве самовыдвиженца. Ему необходимо набрать и предоставить порядка 20 тысяч подписей, а также пройти муниципальный фильтр. Документы на регистрацию должны быть поданы до 29 июля. Дмитрий Махонин пока первый и единственный заявившийся", — сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.