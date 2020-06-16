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Врио пермского губернатора Махонин заявил об участии в выборах главы края
Временно исполняющий обязанности главы Пермского края Дмитрий Махонин подал уведомление о выдвижении на выборы губернатора региона, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:41
дмитрий махонин
пермский край
политика
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дмитрий махонин, пермский край, политика

Врио пермского губернатора Махонин заявил об участии в выборах главы края

11:41 16.06.2020
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© Фото : ФАС РоссииДмитрий Махонин
Дмитрий Махонин
© Фото : ФАС России
Дмитрий Махонин. Архивное фото
ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Пермского края Дмитрий Махонин подал уведомление о выдвижении на выборы губернатора региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края.
"Сегодня уведомление о выдвижении на выборы губернатора Пермского края подал Дмитрий Махонин. Участие в избирательной кампании он принимает в качестве самовыдвиженца. Ему необходимо набрать и предоставить порядка 20 тысяч подписей, а также пройти муниципальный фильтр. Документы на регистрацию должны быть поданы до 29 июля. Дмитрий Махонин пока первый и единственный заявившийся", — сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
Ранее депутаты краевого парламента назначили досрочные выборы губернатора Пермского края на 13 сентября.
Дмитрий Махонин занял пост врио главы региона 6 февраля 2020 года. Он сменил Максима Решетникова, который стал министром экономического развития РФ. Дмитрий Махонин до этого около семи лет возглавлял управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС. В период с 2009 по 2013 годы руководил управлением ФАС Пермского края.
Подробнее биографию Дмитрия Махонина читайте в справке РИА Новости >>
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Дмитрий МахонинПермский крайПолитика
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