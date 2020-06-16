Южнокорейское министерство объединения подтвердило взрыв здания в Кэсоне

СЕУЛ, 16 июн - РИА Новости. Северная Корея сегодня в 14.59 по местному времени (8.59 мск) взорвала здание межкорейского офиса связи, расположенное на территории Кэсонского промышленного комплекса, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское министерство объединения, курирующее связи с КНДР

По словам главы министерства Ким Ён Чхоля, "данный шаг был в целом ожидаем", однако взрыв произошёл во время участия министра в расширенном заседании парламентского комитета по международным делам и объединению, поэтому он не знает всех деталей.

"Необходимо получить более точную информацию о ситуации", - сообщил Ким Ён Чхоль.

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Ранее Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило, что из района Кэсонского промышленного комплекса сегодня во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы и наблюдался дым. После этого здание, в котором находился межкорейский офис связи, исчезло из вида, в связи с чем возникло предположение о его подрыве. Южнокорейские военные в ответ усилили наблюдение за территорией КНДР и повысили состояние боеготовности передовых частей.

Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в соответствии с договорённостями лидеров двух стран по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Таким образом, его работа продлилась всего 19 месяцев. Офис располагался в четырёхэтажном здании, построенном ещё в 2007 году. До прекращения работы Кэсонского промышленного комплекса в 2016-м здание использовалось Координационным бюро межкорейских обменов и сотрудничества.

13 июня в очередном заявлении первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сообщила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга". При этом право реализации "следующего шага в отношении врага" она пообещала передать Генеральному штабу Корейской народной армии (КНА).