Южнокорейское министерство объединения подтвердило взрыв здания в Кэсоне

СЕУЛ, 16 июн - РИА Новости. Северная Корея сегодня в 14.59 по местному времени (8.59 мск) взорвала здание межкорейского офиса связи, расположенное на территории Кэсонского промышленного комплекса, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское министерство объединения, курирующее связи с КНДР.
По словам главы министерства Ким Ён Чхоля, "данный шаг был в целом ожидаем", однако взрыв произошёл во время участия министра в расширенном заседании парламентского комитета по международным делам и объединению, поэтому он не знает всех деталей.
"Необходимо получить более точную информацию о ситуации", - сообщил Ким Ён Чхоль.
Ранее Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило, что из района Кэсонского промышленного комплекса сегодня во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы и наблюдался дым. После этого здание, в котором находился межкорейский офис связи, исчезло из вида, в связи с чем возникло предположение о его подрыве. Южнокорейские военные в ответ усилили наблюдение за территорией КНДР и повысили состояние боеготовности передовых частей.
11:29Сказано в эфиреЭксперт оценил новый уровень обострения между КНДР и Южной КореейВ КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.
Совместный офис связи Севера и Юга был открыт в соответствии с договорённостями лидеров двух стран по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Таким образом, его работа продлилась всего 19 месяцев. Офис располагался в четырёхэтажном здании, построенном ещё в 2007 году. До прекращения работы Кэсонского промышленного комплекса в 2016-м здание использовалось Координационным бюро межкорейских обменов и сотрудничества.
13 июня в очередном заявлении первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сообщила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга". При этом право реализации "следующего шага в отношении врага" она пообещала передать Генеральному штабу Корейской народной армии (КНА).
Генштаб КНА в форме открытого сообщения сегодня сообщил о проработке планов действий для введения северокорейских войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. По словам военных источников агентства Рёнхап, под ними, скорее всего, понимаются районы города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон. В частности, Кэсон, расположенный в менее чем 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий. До начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагались ряд дивизий, вооружённых танками и бронетранспортёрами, а также артиллерийская бригада с САУ и РЗСО, способными нанести удар по южнокорейской столице.
28 апреля, 08:00Северная Корея без Кима. Что ждет самую закрытую страну