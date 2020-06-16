Около двух тысяч парикмахерских возобновили работу в Подмосковье

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости . Порядка двух тысяч уведомлений о возобновлении работы подали парикмахерские Московской области, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Подмосковья.

Вопросы потребительского рынка и услуг стало курировать Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья после присоединения к нему Минпотреба региона. С 3 июня министерство принимает уведомления о начале работы салонов красоты, парикмахерских, СПА-салонов, бань и душевых площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом с улицы.