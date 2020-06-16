https://ria.ru/20200616/1572989026.html
Около двух тысяч парикмахерских возобновили работу в Подмосковье
Порядка двух тысяч уведомлений о возобновлении работы подали парикмахерские Московской области, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:30
2020-06-16T11:30
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Порядка двух тысяч уведомлений о возобновлении работы подали парикмахерские Московской области, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Подмосковья.
Вопросы потребительского рынка и услуг стало курировать Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья после присоединения к нему Минпотреба региона. С 3 июня министерство принимает уведомления о начале работы салонов красоты, парикмахерских, СПА-салонов, бань и душевых площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом с улицы.
"Более 1,9 тысяч парикмахерских, салонов красоты и студий ногтевого дизайна в Подмосковье подали заявки на возобновление работы. Функционирование объектов разрешено в соответствии с отраслевым стандартом. Соблюдение правил и норм в заведениях контролируется", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина
.
Всего согласно данным пресс-службы в Московской области насчитывается порядка 5,2 тысячи парикмахерских и салонов красоты, а также свыше 800 банных объектов.