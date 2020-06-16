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В Госдуму внесли законопроект об "удаленке"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:18
валентина матвиенко
совет федерации рф
вячеслав володин
общество
госдума рф
политика
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РИА Новости
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валентина матвиенко, совет федерации рф, вячеслав володин, общество, госдума рф, политика

В Госдуму внесли законопроект об "удаленке"

11:29 16.06.2020 (обновлено: 14:18 16.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы, следует из электронной базы данных Думы.

"Цель представленных изменений в ТК РФ —повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
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В частности, предлагается ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа. Как отмечают авторы проекта, содержательная часть этого определения уже содержится в действующем ТК.
Второе понятие - временная дистанционная (удаленная) работа. Такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.
Третье понятие — комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Это режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.
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Проектом также предлагается отказаться от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП). По мнению авторов, сегодня стоимость и порядок оформления такой ЭЦП ограничивает распространение дистанционной работы. При этом как работодателю, так и работнику во всех случаях предлагается предоставить возможность и право выбора, с тем чтобы они могли использовать и документы на бумажном носителе.
Кроме того, проектом предложено исключить из раздела ТК по дистанционной работе ряд избыточных и уже устаревших норм, а также норм, не являющихся предметом трудового законодательства. "Так, исключается положение о том, что для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных российским законодательством, по почте заказным письмом с уведомлением. Исключены нормы, связанные с трудовой книжкой", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Отмечается, что предложено также исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе. "Условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствия надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет", — поясняют авторы инициативы.
Парламентарии также предложили упорядочить ряд норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника. "Предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника", — говорится в тексте.
Кроме того, предусматривается право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть "офлайн".
Авторы проекта полагают, что принятие изменений в Трудовой кодекс будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВячеслав ВолодинОбществоГосдума РФПолитика
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Быстро для себя закон придумали.
16 июня, 13:05
Все Вася
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