В Госдуму внесли законопроект об "удаленке"

"Цель представленных изменений в ТК РФ —повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".

В частности, предлагается ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа. Как отмечают авторы проекта, содержательная часть этого определения уже содержится в действующем ТК.

Второе понятие - временная дистанционная (удаленная) работа. Такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.

Третье понятие — комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Это режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

Проектом также предлагается отказаться от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП). По мнению авторов, сегодня стоимость и порядок оформления такой ЭЦП ограничивает распространение дистанционной работы. При этом как работодателю, так и работнику во всех случаях предлагается предоставить возможность и право выбора, с тем чтобы они могли использовать и документы на бумажном носителе.

Кроме того, проектом предложено исключить из раздела ТК по дистанционной работе ряд избыточных и уже устаревших норм, а также норм, не являющихся предметом трудового законодательства. "Так, исключается положение о том, что для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных российским законодательством, по почте заказным письмом с уведомлением. Исключены нормы, связанные с трудовой книжкой", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что предложено также исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе. "Условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствия надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет", — поясняют авторы инициативы.

Парламентарии также предложили упорядочить ряд норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника. "Предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника", — говорится в тексте.

Кроме того, предусматривается право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть "офлайн".