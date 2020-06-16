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В Петербурге 103-летнюю пациентку вылечили от COVID-19
Врачи больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку, сообщает медучреждение. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:26
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге 103-летнюю пациентку вылечили от COVID-19

11:26 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБольница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Врачи больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку, сообщает медучреждение.
"Из больницы Святого Георгия была выписана 103-летняя пациентка! Валентина Мартыновна проходила лечение в нашем стационаре в 11-м инфекционном отделении по поводу новой коронавирусной инфекции, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией, и выписана с улучшением самочувствия домой 11 июня", - сообщает больница в своем аккаунте в Instagram.
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Отмечается, что пожилая женщина в настоящее время чувствует себя хорошо и находится дома с родными.
С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар и оказывает медицинскую помощь только больным с ОРВИ и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-Петербург
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