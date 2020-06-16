В Петербурге 103-летнюю пациентку вылечили от COVID-19

Отмечается, что пожилая женщина в настоящее время чувствует себя хорошо и находится дома с родными.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар и оказывает медицинскую помощь только больным с ОРВИ и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.