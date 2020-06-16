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Кравцов предложил провести совещание по воспитательной работе
Министр просвещения Сергей Кравцов предложил провести отдельное совещание с комитетом Госдумы по образованию и науке, а также совещание с региональными... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:37
сергей кравцов
госдума рф
владимир путин
общество
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сергей кравцов, госдума рф, владимир путин, общество

Кравцов предложил провести совещание по воспитательной работе

11:22 16.06.2020 (обновлено: 11:37 16.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов предложил провести отдельное совещание с комитетом Госдумы по образованию и науке, а также совещание с региональными министрами науки и образования и председателями комитетов по образованию региональных парламентов, тема совещания - организация воспитательной работы после принятия президентского законопроекта о воспитании.
"Я думаю, что, Вячеслав Алексеевич (Никонов, председатель комитета Госдумы по образованию и науке - ред.), после принятия закона, если он будет принят, я предлагаю вообще провести отдельное обсуждение с комитетом - вообще по организации воспитательной работы. И помните, мы тоже договорились, планировали провести отдельное совещание с региональными министрами образования и председателями комитетов по образованию региональных парламентов. И я бы сделал одним из ключевых вопросов ... обсуждения именно вопрос организации воспитательной работы и реализации данного законопроекта в случае его принятия", - заявил Кравцов на заседании комитета ГД по науке и образованию.
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Кравцов назвал семью и дружбу базовыми ценностями школьного воспитания
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования. Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся "на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".
"Такое заседание надо будет провести, мы это будем делать, но мы эту работу ведём систематически", - прокомментировал предложение министра Никонов.
Старшеклассники на уроке в одной из школ
22 мая, 15:06
Эксперт: образование неотделимо от воспитания, и тут нужна систематизация
Со своей стороны член комитета, глава экспертного совета по воспитанию Алдар Дамдинов отметил, что в центре обсуждения может быть не только законопроект, но и проблема воспитания в школах.
"Я поддерживаю предложение Сергея Сергеевича (Кравцова - ред.) провести вот такое мероприятие с участием комитета и в части министров федеральных и председателей (профильных) комитетов региональных заксобраний", - добавил депутат.
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Сергей КравцовГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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