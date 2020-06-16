Кравцов предложил провести совещание по воспитательной работе

"Я думаю, что, Вячеслав Алексеевич (Никонов, председатель комитета Госдумы по образованию и науке - ред.), после принятия закона, если он будет принят, я предлагаю вообще провести отдельное обсуждение с комитетом - вообще по организации воспитательной работы. И помните, мы тоже договорились, планировали провести отдельное совещание с региональными министрами образования и председателями комитетов по образованию региональных парламентов. И я бы сделал одним из ключевых вопросов ... обсуждения именно вопрос организации воспитательной работы и реализации данного законопроекта в случае его принятия", - заявил Кравцов на заседании комитета ГД по науке и образованию.