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Кравцов назвал семью и дружбу базовыми ценностями школьного воспитания
Базовыми ценностями школьного воспитания должны стать семья, дружба, Родина, любовь к природе и стремление к знаниям, заявил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T20:22
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353
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, госдума рф, владимир путин, образование - общество, общество

Кравцов назвал семью и дружбу базовыми ценностями школьного воспитания

11:21 16.06.2020 (обновлено: 20:22 16.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения России Сергей Кравцов
Министр просвещения России Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения России Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Базовыми ценностями школьного воспитания должны стать семья, дружба, Родина, любовь к природе и стремление к знаниям, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Важно то, на каких ценностях мы будем воспитывать подрастающее поколение. <...> На сегодняшний день мы видим и предлагаем такие следующие ценности, думаю, тоже можно это обсудить: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд", — заявил он в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке.
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Кравцов отметил, что согласно новому законопроекту об организации воспитательной системы в сфере образования, к формированию образовательных программ в школах планируется привлекать советы учащихся и родителей, чтобы это были не написанные под копирку формальные программы.
Также Кравцов, отвечая на вопрос бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко о том, как в "пантеон героев", который представлен в раздаточных материалах к заседанию, попал артист Павел Воля, пояснил, что это не иллюстрация закона, а только экспертные оценки, которые министерство собирает с разных категорий.
"И вот, к сожалению, для некоторых Павел Воля является героем. Поэтому я бы вот просил бы о чем, значит, посмотреть внимательно <...> и тоже дать свои предложения, потому что у нас есть Проценко — врач, значит, учителя у нас есть, которые герои действительно", — добавил министр.
Президент Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования. В пояснительной записке к проекту есть отсылка к статье 67.1 Конституции, вводимой законом о поправке в Основной закон страны, по которой "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению".
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