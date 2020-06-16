Кравцов назвал семью и дружбу базовыми ценностями школьного воспитания

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Базовыми ценностями школьного воспитания должны стать семья, дружба, Родина, любовь к природе и стремление к знаниям, заявил министр просвещения России Базовыми ценностями школьного воспитания должны стать семья, дружба, Родина, любовь к природе и стремление к знаниям, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов

"Важно то, на каких ценностях мы будем воспитывать подрастающее поколение. <...> На сегодняшний день мы видим и предлагаем такие следующие ценности, думаю, тоже можно это обсудить: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд", — заявил он в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке.

Кравцов отметил, что согласно новому законопроекту об организации воспитательной системы в сфере образования, к формированию образовательных программ в школах планируется привлекать советы учащихся и родителей, чтобы это были не написанные под копирку формальные программы.

Также Кравцов, отвечая на вопрос бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко о том, как в "пантеон героев", который представлен в раздаточных материалах к заседанию, попал артист Павел Воля, пояснил, что это не иллюстрация закона, а только экспертные оценки, которые министерство собирает с разных категорий.

"И вот, к сожалению, для некоторых Павел Воля является героем. Поэтому я бы вот просил бы о чем, значит, посмотреть внимательно <...> и тоже дать свои предложения, потому что у нас есть Проценко — врач, значит, учителя у нас есть, которые герои действительно", — добавил министр.