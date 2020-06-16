https://ria.ru/20200616/1572988358.html
В Дагестане 90 граждан Азербайджана доставили в полицию после конфликта
Около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции после конфликта в палаточном лагере в Дагестане для выяснения обстоятельств, но они не задержаны,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:21
2020-06-16T11:32
беспорядки во временном лагере в дагестане
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
азербайджан
происшествия
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азербайджан
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки во временном лагере в дагестане, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан, происшествия