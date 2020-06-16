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В Дагестане 90 граждан Азербайджана доставили в полицию после конфликта
Около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции после конфликта в палаточном лагере в Дагестане для выяснения обстоятельств, но они не задержаны,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:32
беспорядки во временном лагере в дагестане
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
азербайджан
происшествия
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353
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беспорядки во временном лагере в дагестане, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан, происшествия

В Дагестане 90 граждан Азербайджана доставили в полицию после конфликта

11:21 16.06.2020 (обновлено: 11:32 16.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 16 июн - РИА Новости. Около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции после конфликта в палаточном лагере в Дагестане для выяснения обстоятельств, но они не задержаны, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.
Ранее СУСК сообщило, что в беспорядках в лагере временного содержания в Дагестане участвовали 400 граждан Азербайджана, которые пытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ", в результате пострадали семеро полицейских.
"Доставлены в отдел полиции несколько десятков граждан Азербайджана, около 90 человек, для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Но они не задержаны", - рассказал собеседник агентства.
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Беспорядки во временном лагере в ДагестанеРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)АзербайджанПроисшествия
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