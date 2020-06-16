В Дагестане рассказали о пострадавших в беспорядках во временном лагере

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Дагестане в результате беспорядков в лагере временного содержания пострадали семь полицейских, сообщается на сайте республиканского СК.
Ранее исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказал РИА Новости, что граждане Азербайджана пытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ" из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией. В ответ на призывы прекратить противоправные действия они напали на сотрудников МВД и разбили несколько машин.
Ситуацию удалось стабилизировать, около 90 азербайджанцев доставили в участок для выяснения обстоятельств случившегося. При этом подчеркивается, что их не задержали.
Идет доследственная проверка.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
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