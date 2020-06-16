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В Дагестане рассказали о пострадавших в беспорядках во временном лагере
В Дагестане в результате беспорядков в лагере временного содержания пострадали семь полицейских, сообщается на сайте республиканского СК. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:14
азербайджан
беспорядки во временном лагере в дагестане
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572944818.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572649543.html
Участие в массовых беспорядках, сопровождающихся погромами, уничтожением имущества и т.д. - это от трех до восьми лет. И подчеркивается, что их не задержали) А вот если бы это были либералы... ))
43
Как обычно всяких не славян, да еще и не против власти- тут незачем усугублять, и жестоко работать. Да? В Москве бьют, ломают руки и т.д. митингующим мирным. А тут погромы идут. Берется автомат\узи и очередью. Так и в США надо делать и в РФ. Я за протесты, но мирные, а не вандализм.
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азербайджан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
азербайджан, беспорядки во временном лагере в дагестане, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Дагестане рассказали о пострадавших в беспорядках во временном лагере

10:57 16.06.2020 (обновлено: 12:14 16.06.2020)
13539
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Дагестане в результате беспорядков в лагере временного содержания пострадали семь полицейских, сообщается на сайте республиканского СК.
Ранее исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказал РИА Новости, что граждане Азербайджана пытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ" из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией. В ответ на призывы прекратить противоправные действия они напали на сотрудников МВД и разбили несколько машин.
Ситуацию удалось стабилизировать, около 90 азербайджанцев доставили в участок для выяснения обстоятельств случившегося. При этом подчеркивается, что их не задержали.
Идет доследственная проверка.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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13127713534
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АзербайджанБеспорядки во временном лагере в ДагестанеРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Участие в массовых беспорядках, сопровождающихся погромами, уничтожением имущества и т.д. - это от трех до восьми лет. И подчеркивается, что их не задержали) А вот если бы это были либералы... ))
16 июня, 12:10
НПНе Патриот
122041114
Как обычно всяких не славян, да еще и не против власти- тут незачем усугублять, и жестоко работать. Да? В Москве бьют, ломают руки и т.д. митингующим мирным. А тут погромы идут. Берется автомат\узи и очередью. Так и в США надо делать и в РФ. Я за протесты, но мирные, а не вандализм.
16 июня, 13:03
Мари Вапи
600009
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