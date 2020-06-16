В Дагестане рассказали о пострадавших в беспорядках во временном лагере

в результате беспорядков в лагере временного содержания пострадали семь полицейских, сообщается на сайте республиканского СК.

Ситуацию удалось стабилизировать, около 90 азербайджанцев доставили в участок для выяснения обстоятельств случившегося. При этом подчеркивается, что их не задержали.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.