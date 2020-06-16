В Москве рассказали о волонтерах, помогающих больным COVID-19

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Почти 70 волонтёров, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела к нему, продолжают помогать больным COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.
"Внутри нашего волонтерского штаба есть еще одно направление – люди, которые переболели коронавирусом, помогают справляться с бытовыми проблемами другим заболевшим москвичам, которым нельзя покидать квартиру. Сейчас таких волонтеров 67 человек, но, несмотря на то что у них уже есть антитела и вирус для них не страшен, они все равно оказывают помощь бесконтактно. Сейчас в Москве еще много тех, кто переносит болезнь в легкой форме и остается дома, поэтому эта группа волонтеров продолжает работать", - рассказала Швец.
Она подчеркнула, что благодаря бесконтактной помощи и иным принятым мерам ни один волонтёр, выполняя поручения, не заболел коронавирусом.
В период пандемии на базе Центра "Моя карьера" развернули волонтерский штаб, координирующий работу социальных волонтеров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.