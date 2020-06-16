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https://ria.ru/20200616/1572986530.html
В Москве рассказали о волонтерах, помогающих больным COVID-19
Почти 70 волонтёров, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела к нему, продолжают помогать больным COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости директор центра РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве рассказали о волонтерах, помогающих больным COVID-19

10:51 16.06.2020 (обновлено: 12:08 16.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Почти 70 волонтёров, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела к нему, продолжают помогать больным COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.
"Внутри нашего волонтерского штаба есть еще одно направление – люди, которые переболели коронавирусом, помогают справляться с бытовыми проблемами другим заболевшим москвичам, которым нельзя покидать квартиру. Сейчас таких волонтеров 67 человек, но, несмотря на то что у них уже есть антитела и вирус для них не страшен, они все равно оказывают помощь бесконтактно. Сейчас в Москве еще много тех, кто переносит болезнь в легкой форме и остается дома, поэтому эта группа волонтеров продолжает работать", - рассказала Швец.
Она подчеркнула, что благодаря бесконтактной помощи и иным принятым мерам ни один волонтёр, выполняя поручения, не заболел коронавирусом.
В период пандемии на базе Центра "Моя карьера" развернули волонтерский штаб, координирующий работу социальных волонтеров.
Читайте полный текст интервью >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Волонтер держит в руках медицинские маски
8 июня, 08:00Хорошие новости
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