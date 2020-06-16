Ирина Швец: волонтеры продолжают помогать москвичам, больным COVID-19

О том, какие самые необычные просьбы выполнили волонтеры, помогавшие москвичам, находящимся на самоизоляции и болеющим коронавирусом , во время пандемии и сколько километров прошли за этот период, какой он, образ волонтера, и как будет реализован социальный проект после окончания режима самоизоляции, в интервью РИА Новости рассказала директор центра "Моя карьера" Ирина Швец . Кроме того, она сообщила, чего удалось добиться за первый год работы центра, сколько клиентов нашли работу мечты и могут ли приезжие обратиться за помощью в трудоустройстве. Беседовала Ольга Овчинникова.

— Ирина Юрьевна, в период пандемии центр "Моя карьера" стал волонтерским штабом, координирующим работу социальных волонтеров. Можно ли подвести первые итоги: сколько волонтеров приняли участие в проекте, скольким горожанам удалось помочь, сколько километров прошли волонтеры и сколько просьб выполнили?

— В июне мы завершили проект "Мой социальный помощник" по оказанию помощи людям на самоизоляции. Из шести тысяч заявок в штаб волонтеров "Моя карьера" мы отобрали 1,6 тысячи наших прекрасных добровольных помощников, которые помогали 12 тысячам жителей Москвы. За время действия режима самоизоляции волонтеры прошли более 40 тысяч километров, выполнили 28 тысяч добрых дел для москвичей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями. В основном это были заявки на доставку продуктов и лекарств, помощь с домашними питомцами.

— Были ли какие-то необычные просьбы от горожан в адрес волонтеров?

— Волонтеры бережно подходили к исполнению просьб москвичей из группы риска, проявляли индивидуальный подход к каждому человеку. Зачастую добровольные помощники делали даже больше того, что требовалось по заявке. Во время проекта, который длился 11 недель, у нас накопилось много трогательных историй.

Например, Елена Александровна обратилась к волонтеру с просьбой отнести в ремонт единственные в доме часы. Ей было важно принимать лекарства по времени. Все мастерские рядом были закрыты, тогда волонтер предложил звонить пенсионерке по графику и напоминать о приеме таблеток. Елена Александровна не хотела никого обременять и отказалась, но волонтеры не смогли остаться в стороне, поэтому принесли пожилой женщине свои часы. Елена Александровна была счастлива и долго благодарила ребят.

Еще одна трогательная история произошла с Раисой Васильевной. Много лет вместе с мужем она покупала лотерейные билеты в определенный день месяца. Даже после смерти супруга женщина никогда не нарушала семейную традицию. Волонтеры узнали об этом и в тот самый определенный день месяца принесли ей долгожданный лотерейный билет. Даже сложная ситуация и самоизоляция не стали помехой. Традиция не нарушилась. Это говорит о том, что во всем был индивидуальный подход. Волонтеры не просто приносили продукты и покупали лекарства, а было именно душевное шефство. Несмотря на то, что вся помощь была бесконтактной, между нашими волонтерами и подопечными завязались очень теплые отношения.

— Образ волонтера – он какой? Это молодые люди или среднего возраста?

— За время совместной работы мы смогли сформировать "портрет социального волонтера" − нам было важно понять, кто эти люди, которые откликнулись помогать. И мы обратили внимание на некоторые интересные моменты. Обычно костяк добровольных помощников составляют молодые люди, в основном женщины. В этот раз мы увидели намного больше людей среднего возраста: от 30 до 55 лет – они составили 2/3 наших волонтеров. Также на помощь горожанам откликнулось очень много мужчин, так что количество мужчин и женщин среди волонтеров оказалось одинаково. Мы хотели узнать, какая профессия у этих людей, какой статус их социальной жизни. Выяснилось, что к нам пришли как студенты, так и очень много людей с высшим образованием. А также сотрудники банков, специалисты в области IT, представители строительных организаций, различных производств, работники искусства и многих других сфер.

— Сколько волонтеров сами переболели коронавирусом? И помогали ли они заболевшим этой инфекцией людям?

— Так как основная задача проекта "Социальный помощник" – не навредить, не заразить наших подопечных и не заболеть самим, мы сделали все возможное, чтобы максимально обезопасить как наших волонтеров, так и тех, кому они оказывали помощь. Во-первых, перед тем, как вступить в штаб волонтеров, все добровольные помощники прошли обучение. Во-вторых, перед выполнением каждой заявкой тимлидер проводил дополнительный инструктаж, выдавал индивидуальные средства защиты. Волонтеры оказывали помощь бесконтактно, измеряли температуру перед выходом, не заходили в квартиру и так далее. Благодаря этим мерам не заболел ни один волонтер.

Внутри нашего волонтерского штаба есть еще одно направление – люди, которые переболели коронавирусом, помогают справляться с бытовыми проблемами другим заболевшим москвичам, которым нельзя покидать квартиру. Сейчас таких волонтеров 67 человек, но несмотря на то, что у них уже есть антитела и вирус для них не страшен, они все равно оказывают помощь бесконтактно. Сейчас в Москве еще много тех, кто переносит болезнь в легкой форме и остается дома, поэтому эта группа волонтеров продолжает работать.

— Вы сказали, что между волонтерами и их подопечными завязалась дружба, после снятия режима самоизоляции продолжают ли они общаться?

— Безусловно, сейчас нашим волонтерам часто приходится отказываться от приглашения на чай, нельзя даже просто пожать руку. Но могу уверенно сказать, что как только угроза здоровью исчезнет, все волонтеры обязательно придут к бабушкам и дедушкам, чтобы часами пить чай и общаться.

К сожалению, проблемы, связанные с вирусом, и опасность заражения инфекцией не исчезнет в ближайшее время, поэтому мы сохраним лучшие практики и наработки, полученные в период пандемии. В том числе это касается работы добровольцев на постоянной основе. В этот период все были дома, поэтому найти волонтеров оказалось несложно. В дальнейшем мы должны сделать так, чтобы люди включались по мере возможности, не в ущерб семье и работе, поэтому наша задача как центра "Моя карьера" − выстроить очень логичную систему помощи, чтобы она была комфортна для всех.

— Центр "Моя карьера" создавался как механизм адресной помощи наиболее незащищенным москвичам ровно год назад. Скольким людям реально удалось помочь в трудоустройстве за этот период?

— В июне мы отмечаем год со дня открытия центра "Моя карьера". За этот период к нам пришло порядка 90 тысяч клиентов, среди них по нашим ключевым программам обратились: 23,5 тысячи женщин с детьми по программе "Мама работает", 19 тысяч молодых москвичей по программе "Прокачай карьеру", более 18 тысяч горожан старшего возраста по программе "5.0", порядка 9 тысяч малообеспеченных семей с детьми и более 5,5 тысячи людей с инвалидностью по программе "Доступная работа". Около 15 тысяч человек стали нашими клиентами вне специализированных программ.

Непосредственно за трудоустройством к нам обратились больше 15 тысяч человек, из них 55% — уже трудоустроены, нашли работу своей мечты.

Центр создавался для того, чтобы разработать новую технологию по трудоустройству и сопровождению людей. Мы вникаем в жизнь каждого человека, в его жизненную ситуацию и комплексно решаем эти задачи. Если человек обращается за трудоустройством, наши специалисты помогают ему от момента составления резюме до конца прохождения испытательного срока на новой работе.

— Выросло ли число обращений в центр в период пандемии, например, связанных с потерей работы?

— За время самоизоляции мы продолжали оказывать услуги по трудоустройству в дистанционном формате. За это время количество обращений осталось на том же уровне, что и до пандемии. Мы ожидаем, что после снятия всех ограничений количество увеличится. В первую очередь из-за того, что люди, которые находились дома на самоизоляции и не имели возможности воспользоваться нашими услугами в онлайн-формате, наконец-то придут к нам в офис и обратятся за помощью.

— То есть не исключаете, что какая-то часть горожан потеряла работу?

— Безусловно, ситуация на рынке труда сегодня говорит о том, что безработица в Москве увеличивается. Мы ожидаем, что поток клиентов к нам возрастет. Но мы готовы принять всех, кому требуется наша помощь.

— Вакансии на рынке труда есть?

— Сейчас их меньше, чем до пандемии − об этом надо честно говорить. Но они есть. Больше всего сейчас востребованы специалисты в сфере медицины, питания, логистики, большой спрос на водителей, инженеров, работников сервисного обслуживания. Среди соискателей также виден большой интерес к этим специальностям.

— Какие группы населения чаще всего обращаются к вам за помощью?

— Центр "Моя карьера" — это часть большой системы занятости населения Москвы. Он был создан для помощи специальным категориям – это люди 50+, мамы в декрете и с несовершеннолетними детьми, молодежь от 14 до 30 лет, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи с детьми. Если говорить в процентном соотношении, то в большей степени это мамы с детьми – их 27%. Молодежь и люди старшего возраста составляют порядка 22% и 21% соответственно. Людей с инвалидностью значительно меньше — 6%, и мы их эффективно трудоустраиваем.

— Какие были самые непростые ситуации с трудоустройством, которые вы разрешили?

— Особенность центра в том, что мы вникаем в каждую жизненную ситуацию человека, мы смотрим на то, что мешает клиенту трудоустроиться или эффективно работать. В прошлом году в наш центр обратилась пятидесятилетняя москвичка, в прошлом бухгалтер-экономист. Помимо сложностей с поиском работы, у нее были проблемы с жильем – родственники выжили из собственной квартиры. При поддержке одной из столичных некоммерческих организаций мы нашли для нее временное жилье, направили за юридической помощью в городскую консультацию. У нас женщина прошла тренинги по развитию личностных компетенций, гибких навыков, подготовила резюме и успешно устроилась на работу. Теперь она специалист в одном из московских центров госуслуг "Мои документы". Жизнь наладилась, нашлись силы обратиться в суд – и в итоге она отвоевала законную жилплощадь.

Другой непростой случай – история соискательницы из многодетной семьи. Женщина с мужем воспитывают шестерых детей – в 2017 году у них родились четверняшки. С одной стороны, это огромная радость, с другой – значительная финансовая нагрузка. Средств на содержание большой семьи не хватало. Женщина обратилась к нам в центр. В настоящее время наши специалисты помогают ей открыть семейный детский сад. Женщина пройдет обучение, после чего сможет присматривать за детьми и получать официальную зарплату как воспитатель.

— Раз мы заговорили о детях, они недавно вышли на летние каникулы. Есть ли обращения к вам несовершеннолетних и удалось ли кого-то из них временно трудоустроить?

— В прошлом году мы уже проводили мероприятия для молодежи во время летних каникул и получили множество восторженных отзывов. В этом году мы снова запускаем программы летней занятости для молодых москвичей, проект называется "Лето в новом формате". В нем будет три больших направления. Первое – онлайн-школа для подростков, которые хотят разобраться в себе и своих профессиональных предпочтениях, найти единомышленников, примерить на себя одну из профессий и поработать над значимым для города проектом. Второе – онлайн-лагерь для молодых москвичей, которые получают поддержку центров семьи и детства. Они смогут познакомиться с героическими профессиями города, узнают, как стать спасателем, научатся помогать людям и работать в команде. И третье направление – оплачиваемые стажировки в государственных учреждениях и некоммерческих организациях для юных москвичей, которые оказались в непростых жизненных ситуациях. Они получат свой первый опыт работы, на практике освоят начальные профессиональные знания и навыки.

— Обращаются ли к вам за помощью граждане, не имеющие прописки в Москве, но постоянно здесь проживающие?

— Да, к нам может обратиться любой житель Москвы. Не обязательно иметь прописку и даже гражданство РФ. За год к нам обратились порядка пяти тысяч таких клиентов. Для получения услуги достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Сейчас мы оказываем услуги дистанционно, поэтому зарегистрироваться на наши тренинги, вебинары, мастер-классы или получить консультацию специалиста может абсолютно любой человек.

— Какие тренинги, проводимые в центре, самые востребованные? И проводилось ли обучение в период самоизоляции?

— На время самоизоляции мы перестроили всю работу центра "Моя карьера" с населением. В максимально короткие сроки все тренинги центра были переведены в дистанционный формат, который оказался очень востребован среди жителей Москвы. Традиционно наибольшей популярностью пользуются тренинги, которые помогают соискателям лучше презентовать себя работодателю, о том, как правильно составить резюме и успешно пройти собеседование. Также среди наших посетителей очень востребованы лекции по работе с эмоциями. Для кандидатов старшего возраста пользуется успехом тренинг по цифровой грамотности, который помогает освоить необходимые в современном мире азы работы на компьютере.

— Какие профессии пользуются спросом у москвичей и ориентируетесь ли вы на запросы вашей аудитории?

— Все наши услуги сонастроены с клиентом. Очень важно реагировать на запрос, а не просто предлагать то, что не требуется. Когда к нам обращаются люди за трудоустройством, карьерный консультант выясняет профессиональные компетенции, опыт, куда бы человек хотел двигаться. Таким образом мы выстраиваем карьерный сценарий каждого кандидата. Если клиент хочет поменять профессию, мы направляем его к нашим партнерам в центр "Профессионал" на переобучение. И дальше помогаем ему трудоустроиться. Или с помощью наших тренингов помогаем обрести уверенность, поработать над универсальными навыками, необходимыми в любой организации.

Сейчас наибольшей популярностью пользуются вакансии в сферах управления, административного персонала, образования, технические специальности. Мы взаимодействуем со всем рынком труда и идем от запросов клиентов, поэтому регулярно мониторим запросы и расширяем банк партнеров наших работодателей – сейчас их уже более 600.

— Вы уже сказали, что большая часть обратившихся трудоустроены. А что с остальными 45%?

— Если говорить про процент трудоустройства, то 55% — хороший показатель, тем более что, как я уже говорила, мы работаем адресно с каждым клиентом, стараемся убедиться, что новое место работы устраивает соискателя. Остальные люди, которые к нам обратились, смогли воспользоваться услугами профориентационного тестирования, построения карьерного сценария, получили консультации по открытию своего дела и по социально-психологической адаптации. Также наши обучающие программы в рамках Открытого университета навыков современного человека помогают дорастить компетенции соискателя до требований работодателя и снять барьеры, мешающие трудоустройству. Люди прошли тренинги, поработали с мотивацией и внутренними установками и, обретя уверенность, смогли самостоятельно найти работу.

— Какие решения, найденные в период пандемии, центр "Моя карьера" возьмет с собой дальше, в жизнь без коронавируса?

— Во время пандемии мы увидели ценность онлайн-ресурса. С одной стороны, в личном формате сопровождать человека, проводить тренинги и мероприятия гораздо легче. Но мы увидели сильные стороны онлайн жизни: например, мы физически не могли вмещать больше 600 человек в день, в одной группе не может быть больше 50 человек. Тогда как только на один онлайн-тренинг могли прийти до 100-150 человек. В будущем мы обязательно будем сохранять оба формата: и оффлайн, и онлайн.

— Какой из них будет приоритетнее?