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"Транснефть" собрала 9,1 тысячи кубов дизтоплива после аварии в Норильске
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Транснефть" собрала 9,09 тысячи кубометров нефтепродуктов в рамках работы по ликвидации разлива дизельного топлива под Норильском после аварии на ТЭЦ "Норникеля", за сутки собрано 670 кубометров топлива, сообщает компания.
"Выполнен сбор нефтепродукта с водной поверхности в объеме 9 090 м3, за сутки 670 м3", - говорится в сообщении.
"Транснефть" для помощи в ликвидации разлива дизтоплива ранее направила на место ЧП свои аварийные бригады и спецтехнику, в частности боновые заграждения, резервуары для временного хранения нефтепродуктов (ВХН), нефтесборщики.
Как сообщает компания, по состоянию на утро вторника на объекте работают семь аварийных бригад на шести рубежах общей численностью 102 человека. (Уренгойское УМН, Нижневартовское УМН, Сургутское УМН, Нефтеюганское УМН, Ноябрьское УМН, СУПЛАВ). Ранее монополия намеревалась направить 90 своих специалистов на объект. "Ведется сбор нефтепродукта с водной поверхности нефтесборщиками, в количестве 15 единиц с закачкой в емкости ВХН-10 – 22 штук и ВХН-100 – 1 шт. с дальнейшей раскачкой в МЭР-250 - 39 шт., МЭР-125 – 1шт., установленных ПАО "Норникель", - отмечается в сообщении.
Компания напоминает, что основной объем дизельного топлива с русла реки собран, работы переброшены на озеро и старицу.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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