"Транснефть" собрала 9,1 тысячи кубов дизтоплива после аварии в Норильске

"Транснефть" для помощи в ликвидации разлива дизтоплива ранее направила на место ЧП свои аварийные бригады и спецтехнику, в частности боновые заграждения, резервуары для временного хранения нефтепродуктов (ВХН), нефтесборщики.

Как сообщает компания, по состоянию на утро вторника на объекте работают семь аварийных бригад на шести рубежах общей численностью 102 человека. (Уренгойское УМН, Нижневартовское УМН, Сургутское УМН, Нефтеюганское УМН, Ноябрьское УМН, СУПЛАВ). Ранее монополия намеревалась направить 90 своих специалистов на объект. "Ведется сбор нефтепродукта с водной поверхности нефтесборщиками, в количестве 15 единиц с закачкой в емкости ВХН-10 – 22 штук и ВХН-100 – 1 шт. с дальнейшей раскачкой в МЭР-250 - 39 шт., МЭР-125 – 1шт., установленных ПАО "Норникель", - отмечается в сообщении.