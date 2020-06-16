Более 12 тысяч москвичей получили помощь от волонтеров

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 12 тысяч москвичей получили помощь от волонтёров во время самоизоляции, сообщила в интервью РИА Новости директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.

Она отметила, что за время действия режима самоизоляции волонтеры прошли более 40 тысяч километров, выполнили 28 тысяч добрых дел для москвичей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями. В основном это были заявки на доставку продуктов и лекарств, помощь с домашними питомцами.