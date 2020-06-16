Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572986211.html
Более 12 тысяч москвичей получили помощь от волонтеров
Более 12 тысяч москвичей получили помощь от волонтёров во время самоизоляции, сообщила в интервью РИА Новости директор центра "Моя карьера" Ирина Швец. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_d76c3800d84cb64efffe20e147eb1f89.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_642dc178db062be7d84b141c31cbdab7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Более 12 тысяч москвичей получили помощь от волонтеров

10:46 16.06.2020 (обновлено: 12:08 16.06.2020)
56
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более 12 тысяч москвичей получили помощь от волонтёров во время самоизоляции, сообщила в интервью РИА Новости директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.
"В июне мы завершили проект "Мой социальный помощник" по оказанию помощи людям на самоизоляции. Из 6 тысяч заявок в штаб волонтеров "Моя карьера" мы отобрали 1,6 тысячи наших прекрасных добровольных помощников, которые помогали 12 тысячам жителей Москвы", - рассказала Швец.
Она отметила, что за время действия режима самоизоляции волонтеры прошли более 40 тысяч километров, выполнили 28 тысяч добрых дел для москвичей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями. В основном это были заявки на доставку продуктов и лекарств, помощь с домашними питомцами.
В период пандемии на базе Центра "Моя карьера" расположился волонтерский штаб, координирующий работу социальных волонтеров.
Читайте полный текст интервью >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
Рекомендуем
Москва
В Москве рассказали о волонтерах, помогающих больным COVID-19
Кабриолеты Aurus проехали по Красной площади
На Красной площади установили трибуны к параду Победы
День памяти и скорби в Москве
Акция "Свеча памяти" пройдет в этом году в новом формате
Забор крови у донора
Около 80 тысяч москвичей ежегодно становятся донорами крови
Коронавирус
Эпидемиолог рассказал, сколько COVID-19 живет на замороженных продуктах
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве трое мужчин похитили ребенка и увезли в Липецкую область
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Ноутбук
Юрист разъяснила важность законопроекта об удаленной работе
Врач в защитном костюме
Горбачев-фонд: пандемия выявила проблемы в обеспечении биобезопасности
Директор центра Моя карьера Ирина Швец
Ирина Швец: волонтеры продолжают помогать москвичам, больным COVID-19
В больнице
На Ямале построят два инфекционных центра для лечения больных COVID-19
Медик в машине скорой помощи
В Тамбовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 16
Пустая больничная палата
В Подмосковье еще 918 пациентов выздоровели от COVID-19
Пробирка с препаратом
Горбачев-фонд: вакцина от COVID-19 должна стать достоянием каждой страны
Пассажиры на станции метро Комсомольская в Москве. С 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции
Эксперты рассказали об итогах и уроках пандемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния