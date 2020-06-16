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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572985698.html
В России за сутки 9767 человек выздоровели от COVID-19
За сутки после COVID-19 в РФ выписаны 9 767 человек, всего выздоровели 294 306, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:35
распространение нового коронавируса
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общество
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a897c658550b5fc8be24223b92de7fa6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, московская область (подмосковье), рязанская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки 9767 человек выздоровели от COVID-19

10:35 16.06.2020
268
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в РФ выписаны 9 767 человек, всего выздоровели 294 306, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 767 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 294 306", - говорится в сообщении.
В частности, 2 874 человека выписаны в Москве, 918 - в Подмосковье, 232 - в Санкт-Петербурге, 225 - в Рязанской области.
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