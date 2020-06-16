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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572985460.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8248 человек
За сутки в России зафиксировали 8248 случаев COVID-19, умерли 193 человека, выписались 9767, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:59
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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Даже в жару цифры не уменьшаются! Ну что за бред! Похоже, ко второй волне уже всех готовят)
52
бред ты под каждым постом со статистикой несёшь. То в сам вирус не веришь, то говоришь, что лечат плохо. то цифры не уменьшаются, может хоть раз обоснуешь своё мнение?
49
31
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
россия
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8248 человек

10:32 16.06.2020 (обновлено: 12:59 16.06.2020)
29896
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. За сутки в России зафиксировали 8248 случаев COVID-19, умерли 193 человека, выписались 9767, сообщили в оперативном штабе.
Суточный прирост заразившихся снизился до 1,5%. Почти у 36% болезнь протекает без симптомов.
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Больше всего новых пациентов в Москве (1416), Подмосковье (694) и Иркутской области (319).
Также 234 случая зарегистрировали в Санкт-Петербурге, 231 — в Свердловской области, 220 — в Ханты-Мансийском автономном округе.
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Накануне сообщалось о 8246 новых инфицированных. С начала эпидемии их число в 85 российских регионах составило 545 458. Из них более 294 тысяч выздоровели, 7284 человека скончались.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели более 7,8 миллиона человек, почти 431 тысяча погибла. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Даже в жару цифры не уменьшаются! Ну что за бред! Похоже, ко второй волне уже всех готовят)
16 июня, 10:40
ААнтивирус
20100130
бред ты под каждым постом со статистикой несёшь. То в сам вирус не веришь, то говоришь, что лечат плохо. то цифры не уменьшаются, может хоть раз обоснуешь своё мнение?
16 июня, 10:42
aaihal21
32000116
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