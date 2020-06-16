В России за сутки коронавирус выявили у 8248 человек

Суточный прирост заразившихся снизился до 1,5%. Почти у 36% болезнь протекает без симптомов.

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Накануне сообщалось о 8246 новых инфицированных. С начала эпидемии их число в 85 российских регионах составило 545 458. Из них более 294 тысяч выздоровели, 7284 человека скончались.