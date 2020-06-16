https://ria.ru/20200616/1572985460.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8248 человек
За сутки в России зафиксировали 8248 случаев COVID-19, умерли 193 человека, выписались 9767, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:32
2020-06-16T12:59
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1400x0_80_0_0_c545d5ef564c8bf5aede0f43bf249e9f.jpg
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
https://ria.ru/20200614/1572897927.html
Антивирус
Даже в жару цифры не уменьшаются! Ну что за бред! Похоже, ко второй волне уже всех готовят)
52
aihal21
бред ты под каждым постом со статистикой несёшь. То в сам вирус не веришь, то говоришь, что лечат плохо. то цифры не уменьшаются, может хоть раз обоснуешь своё мнение?
49
31
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1400x0_80_0_0_c545d5ef564c8bf5aede0f43bf249e9f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество