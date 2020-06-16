Коротченко назвал отмену шествий к 75-летию Победы в регионах разумной

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отмена праздничных шествий, приуроченных к 75-летию Победы, в регионах, где до сих пор не стабилизирована ситуация с коронавирусом, является разумной мерой, продиктованной заботой о россиянах, заявил РИА Новости член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 14 российских городах: Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.
"Очевидно, что отмена идёт в тех регионах, где высок риск заражения COVID-19. Это разумный шаг, поскольку здоровье граждан страны является главным приоритетом. Там же, где всё благополучно, парады будут проведены", - сказал Коротченко.
Собеседник агентства подчеркнул, что жители городов, где праздничные мероприятия не состоятся, в любом случае смогут посмотреть по телевизору наиболее зрелищный парад Победы на Красной площади, который станет "впечатляющей демонстрацией современного состояния и боевой мощи Вооруженных сил России".
Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.