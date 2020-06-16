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Коротченко назвал отмену шествий к 75-летию Победы в регионах разумной
Отмена праздничных шествий, приуроченных к 75-летию Победы, в регионах, где до сих пор не стабилизирована ситуация с коронавирусом, является разумной мерой,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:29
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игорь коротченко
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, игорь коротченко, здоровье - общество

Коротченко назвал отмену шествий к 75-летию Победы в регионах разумной

10:29 16.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинИгорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт
© РИА Новости / Александр Натрускин
Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отмена праздничных шествий, приуроченных к 75-летию Победы, в регионах, где до сих пор не стабилизирована ситуация с коронавирусом, является разумной мерой, продиктованной заботой о россиянах, заявил РИА Новости член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 14 российских городах: Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.
"Очевидно, что отмена идёт в тех регионах, где высок риск заражения COVID-19. Это разумный шаг, поскольку здоровье граждан страны является главным приоритетом. Там же, где всё благополучно, парады будут проведены", - сказал Коротченко.
Собеседник агентства подчеркнул, что жители городов, где праздничные мероприятия не состоятся, в любом случае смогут посмотреть по телевизору наиболее зрелищный парад Победы на Красной площади, который станет "впечатляющей демонстрацией современного состояния и боевой мощи Вооруженных сил России".
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Названы отменившие парады Победы российские города
Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИгорь КоротченкоЗдоровье - Общество
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