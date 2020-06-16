В Казахстане наказали главу поселка, записавшего ролик в TikTok

НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. Главу казахстанского поселка Жайрем Аманказы Наукенова подвергли дисциплинарному взысканию после того, как он снял танцевальный ролик во время действия карантина из-за коронавируса, сообщила администрация города Каражал Карагандинской области (центральный регион Казахстана).
В информации на сайте администрации города отмечается, что 21 мая в здании культурно-досугового центра поселка Жайрем аким поселка, а также председатель профсоюзного комитета АО "Жайремский ГОК", директор культурно-досугового центра поселка и несколько работников данной организации провели флешмоб в рамках празднования Дня работников культуры и искусства.
"Мероприятие проведено в нарушении действующего запрета на проведение массовых мероприятий, в отношении акима поселка было возбуждено дисциплинарное производство. По итогам служебного расследования 26 мая по рекомендации дисциплинарной комиссии распоряжением акима города Каражал… на акима поселка Жайрем Наукенова наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - говорится в сообщении администрации.
Кроме того, "отделом полиции города Каражал и Каражалским городским управлением по контролю качества и безопасности товаров и услуг принимаются соответствующие меры в отношении данных лиц в рамках Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан".