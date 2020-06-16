В Казахстане наказали главу поселка, записавшего ролик в TikTok

"Мероприятие проведено в нарушении действующего запрета на проведение массовых мероприятий, в отношении акима поселка было возбуждено дисциплинарное производство. По итогам служебного расследования 26 мая по рекомендации дисциплинарной комиссии распоряжением акима города Каражал… на акима поселка Жайрем Наукенова наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - говорится в сообщении администрации.