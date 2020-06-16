Задержан подозреваемый по делу об убийстве советницы мэра Херсона

"Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 года, сотрудники Службы безопасности Украины около 7.00 (совпадает с мск) задержали подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк главу Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, правоохранители доставляют Мангера в Печерский районный суд Киева, где судья рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.