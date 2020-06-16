Задержан подозреваемый по делу об убийстве советницы мэра Херсона

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, его доставляют в суд, сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
Ранее Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера в качестве подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк. Адвокат подозреваемого Дмитрий Ильченко заявил, что Мангер попал в реанимацию и не может быть принудительно приведен в суд Киева. Позже суд разрешил задержать Мангера.
"Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 года, сотрудники Службы безопасности Украины около 7.00 (совпадает с мск) задержали подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк главу Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, правоохранители доставляют Мангера в Печерский районный суд Киева, где судья рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины до августа 2019 года, сообщал, что в организации убийства подозревают Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с бывшим помощником экс-депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть. Позже, 25 мая, суд продлил арест на два месяца Алексею Левину.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.