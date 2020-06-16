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На Украине госпитализировали заболевшую COVID-19 жену Зеленского
Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену, у которой выявили коронавирус, госпитализировали с двусторонней пневмонией, ее состояние стабильное,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:35
елена зеленская
воз
владимир зеленский
распространение нового коронавируса
ситуация на украине
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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елена зеленская, воз, владимир зеленский, ситуация на украине, украина, в мире

На Украине госпитализировали заболевшую COVID-19 жену Зеленского

10:06 16.06.2020 (обновлено: 10:35 16.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей МелконовЖена президента Украины Елена Зеленская на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
Жена президента Украины Елена Зеленская на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
© РИА Новости / Сергей Мелконов
КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену, у которой выявили коронавирус, госпитализировали с двусторонней пневмонией, ее состояние стабильное, очередные ПЦР-тесты главы государства и детей показали отрицательные результаты, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Ранее Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у его жены.

"Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской "COVID-19". Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

По данным пресс-службы, проведенные в понедельник очередные ПЦР-тесты на COVID-19 украинского лидера и детей показали отрицательный результат.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 32476, умер 912 человек, 14528 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕлена ЗеленскаяВОЗВладимир ЗеленскийСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
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