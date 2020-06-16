Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада

"Три ракеты упали после полуночи в районе международного аэропорта Багдада, ущерба не нанесено", - говорится в сообщении. О пострадавших или жертвах в результате обстрела не сообщается.

По данным агентства, иракские службы безопасности уже обнаружили в одном из районов на западе столицы пусковую установку, с помощью которой было осуществлено нападение, а также неиспользованные снаряды, которые обезвредили.