https://ria.ru/20200616/1572983826.html
Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада
Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада в ночь на вторник, сообщило иракское информационное агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:00
2020-06-16T10:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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багдад (город), в мире
КАИР, 16 июн - РИА Новости.
Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада
в ночь на вторник, сообщило иракское информационное агентство INA
со ссылкой на пресс-службу органов безопасности страны.
"Три ракеты упали после полуночи в районе международного аэропорта Багдада, ущерба не нанесено", - говорится в сообщении. О пострадавших или жертвах в результате обстрела не сообщается.
По данным агентства, иракские службы безопасности уже обнаружили в одном из районов на западе столицы пусковую установку, с помощью которой было осуществлено нападение, а также неиспользованные снаряды, которые обезвредили.
Международный аэропорт Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов, которые, как правило, не приводят к существенному материальному ущербу или жертвам среди населения. По данным источников в иракских органах безопасности, большинство подобных атак нацелены на примыкающий к аэропорту военный аэродром, где базируются американские военные.