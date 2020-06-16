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Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада
Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада в ночь на вторник, сообщило иракское информационное агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:00
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багдад (город), в мире

Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада

10:00 16.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМеждународный аэропорт Багдада, Ирак
Международный аэропорт Багдада, Ирак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Международный аэропорт Багдада, Ирак. Архивное фото
КАИР, 16 июн - РИА Новости. Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада в ночь на вторник, сообщило иракское информационное агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности страны.
"Три ракеты упали после полуночи в районе международного аэропорта Багдада, ущерба не нанесено", - говорится в сообщении. О пострадавших или жертвах в результате обстрела не сообщается.
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По данным агентства, иракские службы безопасности уже обнаружили в одном из районов на западе столицы пусковую установку, с помощью которой было осуществлено нападение, а также неиспользованные снаряды, которые обезвредили.
Международный аэропорт Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов, которые, как правило, не приводят к существенному материальному ущербу или жертвам среди населения. По данным источников в иракских органах безопасности, большинство подобных атак нацелены на примыкающий к аэропорту военный аэродром, где базируются американские военные.
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