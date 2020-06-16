В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 11 мин калибрами 82 и 120 миллиметров. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.