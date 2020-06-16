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В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки

09:52 16.06.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 11 мин калибрами 82 и 120 миллиметров. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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